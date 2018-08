/ / Governo realiza 2º Ciclo de Palestras em Gestão por Processos nesta quinta-feira (2)

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Gestão, realiza nesta quinta-feira (02.08), a partir das 13h, o 2º Ciclo de Palestras em Gestão por Processos. O evento acontecerá no Salão Nobre Cloves Vetoratto, Palácio Paiaguás.





O objetivo do encontro é capacitar secretários, presidentes, diretores, superintendentes do executivo estadual, além de representantes do Escritório de Processos de outros órgãos como o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público Estadual, Universidade Federal de Mato Grosso, Tribunal Regional Eleitoral e Tribunal Regional do Trabalho.





Na programação, três palestras sobre aspectos da gestão de processos aplicada ao setor público. Alessandro Micelli, especialista em Leadership Excellence pelo Disney Institute (Orlando, FL) irá palestrar sobre “A importância do Escritório de Processos na Era da Transformação Digital e de Negócios”.





A palestra “Governo Digital – Novas formas de resolver problemas na Administração Pública” será proferida por Davi Monteiro de Almeida, sócio-Diretor da EloGroup, empresa especializada em Gestão por Processos, Estratégia e Inovação. Júlio Cavalcante Neto, secretário executivo da Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará e coordenador de projetos estratégicos do mesmo estado, irá abordar o “Planejamento da força de trabalho do Ceará a partir da visão de processos”.





SERVIÇO

EVENTO: 2º Ciclo de Palestras em Gestão por Processos

DATA E HORÁRIO: 02 de agosto (quinta-feira), a partir das 13h.

LOCAL: Salão Nobre Cloves Vetoratto, Palácio Paiaguás