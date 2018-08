/ / FMF divulga tabela do Mato-grossense Sub 15 e 17

A Federação Mato-grossense de Futebol divulgou o regulamento e a tabela básica do Campeonato Estadual Sub 15 e 17. As competições serão realizadas simultaneamente a partir do dia 15 do próximo mês

O Sub-15será disputado por nove times, divididos em 4 grupos regionalizados. Os dois primeiros se classificam para a 2ª fase, avançando assim, para as fases de sistema eliminatório em jogos de ida e volta. A final também será decida em dois jogos.

A primeira rodada será entre Juara e Grêmio Sorriso, no dia 14, às 14h, no estádio Danilo Pagot, na mesma data e horário se enfrentam Academia e União, no Luthero Lopes e Cuiabá e Poconé, no Presidente Dutra. Já no dia 16 Ação e Mixto se enfrentam também no Presidente Dutra, o Dutrinha.

Pelo Sub-17 a disputa será nos mesmos moldes. A competição será disputada por oito clubes, divididos em 4 grupos regionalizados. Na primeira rodada, Juara recebe o Grêmio Sorriso, no dia 15, ás 15h30, no estádio Danilo Pagot, na mesma data e horário duelam Academia e União, no Luthero Lopes, Cuiabá e Poconé, no Presidente Dutra, Operário e Ação, no estádio Dito Souza.