/ / Faculdade Unifama e Secretaria de Saúde de Guarantã do Norte promovem Semana de prevenção à Saúde da Mulher

Durante os dias 25 de agosto e 27 a 31 de agosto, acontece na Faculdade Unifama, a Semana de Prevenção à Saúde da Mulher. O exame preventivo do câncer do colo do útero (Papanicolau) será gratuito! Será necessário apenas o cartão do SUS e que ele esteja atualizado.

A Ação é promovida pela Faculdade Unifama e Secretaria de Saúde de Guarantã do Norte.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer do colo do útero é o terceiro mais incidente na população feminina brasileira, excetuando-se os casos de câncer de pele não melanoma. O exame preventivo é a principal estratégia para detectar lesões precursoras e fazer o diagnóstico da doença. O exame é indolor, simples e rápido. Pode, no máximo, causar um pequeno desconforto que diminui se a mulher conseguir relaxar e se o exame for realizado com boa técnica e de forma delicada.

Para garantir um resultado correto, a mulher não deve ter relações sexuais (mesmo com camisinha) no dia anterior ao exame; evitar também o uso de duchas, medicamentos vaginais e anticoncepcionais locais nas 48 horas anteriores à realização do exame. É importante também que não esteja menstruada, porque a presença de sangue pode alterar o resultado.

Mulheres grávidas também podem se submeter ao exame, sem prejuízo para sua saúde ou a do bebê.

Para mais informações, entrem em contato com a coordenadora do curso de Enfermagem, prof. Luciana de Fátima Souza.

Prevenção é sempre a melhor opção!

Confira a programação:

Dia 25 de agosto: 8h às 11h e 13h às 17h;

Dias 27 a 31 de agosto: 19h às 21h30.

