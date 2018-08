/ / Ezequiel mantém retrospecto positivo diante do Grêmio e valoriza empate do Cruzeiro na Arena

Pela 6ª vez na carreira o lateral-direito Ezequiel entrou em campo para enfrentar o Grêmio. Dessa vez a vitória não veio, mas o retrospecto contra o time gaúcho segue positivo. Considerando o empate em 1 a 1 na noite de ontem (22), o jogador de 25 anos acumula 3 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota, aproveitamento de 61,11%.





Mais uma vez titular da Raposa, o lateral avaliou o empate no Rio Grande do Sul. “É claro que gostaríamos de voltar para casa com a vitória, mas o empate não deixa de ser um bom resultado, ainda mais considerando que jogamos fora de casa e com boa parte do nosso time poupado. Além disso, o Grêmio tem uma equipe muito boa e veio com força máxima. Foi uma partida bem difícil, por isso acredito que esse 1 ponto somado foi positivo”, destacou o atleta, que atuou durante 85 minutos do jogo.





Já no sábado (25), o time mineiro tem outro confronto pela Série A do Campeonato Brasileiro e, na quarta-feira (29), enfrenta o Flamengo pela Libertadores. Para o duelo do final de semana, Ezequiel será desfalque, já que cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo. “Esse é o momento do ano que todo jogo é decisivo, e o Mano tem feito o melhor para que todos os jogadores cheguem bem e em boas condições para as partidas. Infelizmente estou fora do próximo jogo, mas ficarei na torcida pelos meus companheiros e, na outra semana, estarei pronto caso o professor precise de mim para a decisão na Libertadores”, finalizou.





Neste final de semana, o Cruzeiro enfrenta no Mineirão o Fluminense, às 21h.

Foto Anexada: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Assessor de Imprensa