/ / ExpoCarmem começa hoje com rodeio e show nacional de Davi e Fernando

Shows nacionais, bingo, rodeio, praça de alimentação e parque de brinquedos. Tudo isso está disponível a partir de hoje na 13ª ExpoCarmem, Exposição de Santa Carmem (há 506 km de Cuiabá), e segue até domingo (12) com expectativa de público de aproximadamente 16 mil pessoas.

"A estrutura é gigantesca, estamos montando há duas semanas. Além de oferecer uma festa bonita, o objetivo é segurança e conforto para os visitantes", explica o produtor do evento, Gabriel Ferri.

Uma das principais atrações da exposição é o rodeio, que este ano ganha um diferencial. Além da circuito em touros, o público assistirá a montaria em cavalos e muares (burros).

"O rodeio fica por conta da Companhia Pai João. Serão mais de 50 peões competindo na arena pelas premiações de mais de R$ 20 mil", adianta Ferri.

Logo após a competição, ocorre o sorteio do bingo, com prêmios em dinheiro e motos. Para fechar as programações diárias, o evento conta com shows nacionais: Davi e Fernando, Humberto e Ronaldo, Hugo Henrique e Santiago Lima.

"As atrações sertanejas foram escolhidas a dedo, sempre se baseando nos artistas que se destacam atualmente no cenário musical. Além disso, todos os dias temos apresentações de artistas regionais", conta o produtor.

Os visitantes contarão ainda com praça de alimentação variada e parque de brinquedos Cosme e Damião, um dos maiores do estado. Serão vendidos ingressos diários: quinta-feira (09) R$ 40,00, sexta-feira (10) R$ 50,00, sábado (11) R$ 50,00 e domingo R$ 20,00.

Confira a programação diária:

Quinta feira - 09/08

19:00 - abertura dos portões

20:00 - Início do Rodeio

22:30 - Show de Prêmios - Sorteio de R$ 6.000,00 em dinheiro

00:00 - Show Nacional com Davi e Fernando

02:00 - Show Regional com João Lukas e Fernando





Sexta Feira - 10/08

19:00 - abertura dos portões

20:00 - Início do Rodeio

22:30 - Show de Prêmios - 1 Moto CG Titan 125i

00:00 - Show Nacional com Humberto e Ronaldo

02:00 - Show Regional com Banda Novo Thempo





Sábado - 11/08

19:00 - abertura dos portões

20:00 - Início do Rodeio

22:30 - Show de Prêmios - 1 moto Cg titan 125i

00:00 - Show Nacional com Hugo Henrique

02:00 - Show Regional com Marco Aurélio





Domingo - 12/08

19:00 - abertura dos portões

20:00 - Início do Rodeio

22:30 - Show de Prêmios - R$ 6.000,00 em dinheiro