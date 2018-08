/ / Ex-marido de brasileira morta na Austrália ficará com herança

A Justiça australiana decidiu que o único beneficiário da herança de Cecilia Haddad, brasileira assassinada em abril deste ano em Sydney, é o seu ex-marido, Felipe Torres. As informações são do jornal The Sydney Morning Herold.

Divulgação



Torres ficará com toda a herança deixada por Cecília, no valor de US$1,8 milhões — equivalente a mais de R$6 milhões. Os dois já estavam separados, mas não divorciados.

Cecília Haddad foi encontrada morta em um rio Lane Cover em junho deste ano. O ex-namorado da empresária, Mario Marcelo Santoro, foi acusado pelo assassinado de Cecília e foi preso.

A investigação concluiu que a brasileira foi morta por asfixia mecânica por constrição de pescoço.

Formalmente casados

A decisão a favor de Torres foi tomada nesta terça-feira (7), após a Suprema Corte de Nova Gales do Sul, Estado australiano, ter ouvido o pai de Cecília admitir que ambos ainda eram formalmente casados quando ela foi assassinada.

"O pai admite que o casamento entre o falecido e o réu permaneceu no lugar e que o marido tem direito a seu patrimônio", disse a advogada que está representando o pai de Cecília, José Ibrahim Haddad.

A batalha pela herança deixada pela empresária começou em junho, quando a Justiça concedeu a família da mulher o direito de administrar os bens da brasileira. Felipe Torres entrou com um recurso na época reivindicando ser o único beneficiário da herança.

Segundo o jornal The Sydney Morning Herold, Cecília e Felipe se casaram no Brasil e tinham começado o processo do divórcio, mas nenhum pedido foi feito para fazer o mesmo na Austrália.