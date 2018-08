/ / Evento sobre plantio acontece em MT

A equipe da Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária de Mato Grosso, Fundação MT, está desde segunda-feira na estrada, difundindo tecnologia agrícola para toda a classe produtora de Mato Grosso. Na pauta, manejo de doenças, sistemas de produção e previsão das condições climáticas, assuntos importantíssimos para serem debatidos neste período que antecede o plantio.

“Estar próximo do produtor rural e de toda sua equipe na hora certa e no momento exato é o que a Fundação MT faz há 25 anos. Então mais uma vez estamos levando informações, gerando dados e fazendo recomendações técnicas a partir de resultados de pesquisa. Queremos ajudar a classe produtora a diminuir os impactos dos fatores limitantes da lavoura e colher bons resultados na próxima safra”, enfatizou Leandro Zancanaro, gestor técnico da Fundação MT.

Todas as palestras do Fundação MT em Campo: É Hora de Plantar são pilares para a “Discussão para o planejamento da safra” que é o tema desta edição do evento. Dois pesquisadores da Fundação MT e mais dois consultores de duas diferentes empresas fazem parte da equipe técnica da turnê agrícola que irá percorrer dez cidades mato-grossenses cujas representam os principais municípios produtores de soja do estado.

No evento, o participante ouve a palestra, mas também interage com o especialista por meio de perguntas e relatos de experiências de sua produção. Esse momento de interação com esclarecimentos de dúvidas, de questionamentos e de troca de informações é considerado muito valiosos para todos os presentes. “É ali que podemos conversar olho no olho e também capitar as reais necessidades do produtor e sua equipe”, afirma Zancanaro.

As inscrições para participar do Fundação MT em Campo: É Hora de Plantar são gratuitas e podem ser feitas no local do evento. A programação completa do evento está disponível em www.fundacaomt.com.br . O evento é realizado pela Fundação MT e parceiros e tem apoio da Aprosoja MT.

O Fundação MT em Campo: É Hora de Plantar aconteceu segunda-feira em Sinop, na terça em Sorriso e na quarta-feira em Lucas do Rio Verde. Os próximos eventos serão nas seguintes cidades:

16/08 – Campo Novo do Parecis: Câmara municipal

17/08 – Tangara da serra: ACITS

20/08 – Confresa: Câmara municipal

21/08 – Querência: Sindicato Rural

22/08 – Canarana: Câmara municipal

23/08 – Primavera do Leste: Sindicato Rural

24/08 – Rondonópolis: Fundação MT

Por Julianne Caju