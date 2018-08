/ / Equipamento portátil para a identificação de drogas é testado pela Politec

Durante os testes, os peritos analisam a funcionalidade com o objetivo de verificar a viabilidade da aquisição dos equipamentos para as regionais da Politec no interior do Estado.

Assessoria | Politec-MT

Equipamentos portáteis que utilizam a radiação infravermelha para a identificação de drogas estão sendo testados pelos peritos da Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense da Politec, para futura aquisição. Até o dia 20 de setembro os testes serão realizados no equipamento Trudefender FTX, da empresa norte-americana Thermo Scientific.

O tempo de análise das substâncias periciadas dura em média 30 segundos. A tecnologia analisa a substância por meio da frequência de vibração das moléculas e busca no banco de dados do equipamento a sua identificação.

Durante os testes, os peritos analisam a funcionalidade com o objetivo de verificar a viabilidade da aquisição dos equipamentos para as regionais da Politec no interior do Estado. “O objetivo é ampliar a capacidade da perícia com a possibilidade de realização de exames definitivos de drogas não somente no Laboratório Forense em Cuiabá, para onde as amostras de drogas apreendidas em todo Estado são encaminhadas. Com o infravermelho portátil o exame poderá ser feito pelos peritos até mesmo no local da ocorrência, com resultado preciso em poucos segundos’’, explicou o Diretor Metropolitano de Laboratório Forense, Paulo Sérgio Vasconcelos.