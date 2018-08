/ / Encontro do Programas Afluentes é realizado com lideranças comunitárias de Peixoto de Azevedo

Neste mês de agosto, a Águas de Peixoto de Azevedo, realizou mais um encontro do Programa Afluentes com os presidentes de bairro em Peixoto de Azevedo. A iniciativa da concessionária, busca aproximar as lideranças comunitárias, afim de promover diálogo e esclarecer as principais dúvidas e questionamentos referente as ações e trabalhos que foram desenvolvidos pela concessionária no primeiro semestre desse ano.

Os representantes participaram da reunião na Central de Atendimento da Águas de Peixoto de Azevedo, e durante o encontro, foi possível destacar os canais de atendimento ampliados pela concessionária que buscam facilitar ainda mais o acesso dos usuários com a unidade.

A reunião, foi conduzida pelo coordenador da Águas de Peixoto de Azevedo, Diogo Gasparin, que aproveitou o encontro para reforçar a participação das lideranças junto a concessionária. “Fortalecer o nosso relacionamento com a população é um dos objetivos da concessionária, assim, vamos atender cada vez melhor as famílias do município. Os encontros do Programa Afluentes possibilitam essa troca de informação e experiência e as lideranças irão repassar tudo que foi apresentado hoje, aos demais moradores”, pontuou.

A líder comunitária, Helisclene Almeida, moradora do bairro Liberdade há mais de 10 anos, participou do 4° encontro realizado e garante que a iniciativa aproxima cada vez mais os moradores dos trabalhos desenvolvidos no município. “Estou como presidente do meu bairro há três anos, poder contribuir e levar informação a cada morador é muito importante. Em cada encontro é possível saber das constantes melhorias já realizadas”, concluiu.

www.aguasdepeixotodeazevedo.com.br Para mais informações sobre o Programa Afluentes e ações desenvolvidas pela Águas de Peixoto de Azevedo, acesse









Assessoria de Comunicação Aegea MT