/ / EMPRESÁRIO ESCOLHE GUARANTÃ DO NORTE PARA INICIAR INVESTIMENTO MILIONÁRIO EM TECNOLOGIA

A Evo Networks, empresa pioneira no mercado de Acesso à Internet e Inte rnet Banda Larga Via Rádio, representada pelo seu Diretor Rodrigo Camozzato Fiel, foi recebida pelo o Prefeito Érico Stevan Gonçalves em seu gabinete no dia 30 de julho de 18, onde o diretor mostrou-se otimista com a cidade e a forma de governo municipal.

“Guarantã do Norte vem crescendo muito tornando-se polo, é notável os investimentos da atual administração municipal, e isto gera uma segurança muito grande para os investidores e para a população guarantãense”, afirmou o Diretor Rodrigo Camozzato Fiel.

Afirma ainda o diretor que a EVO Networks, estará trazendo para Guarantã do Norte uma fibra óptica e a partir do mês de agosto já estará disponível o link para atender os provedores da região e posteriormente estará com disponibilidade de atendimento através da fibra óptica para empresas e residências.





A Tecnologia trará melhorias na comunicação, no lazer e no trabalho tornando assim o dia a dia da população Guarantãense, mas ágil, mas prático e muitos mais fácil. Segundo o Diretor, a educação será das áreas mais beneficiada pois dará ao aluno, rapidez em ensinos presencias e a distância.





Perguntado sobre o apoio da Gestão, ressaltou o bom relacionamento com o Gestor. Disse que Foi Fundamental, pois lhe abriram muitas portas, gerando assim credibilidade para execução do seu trabalho.





“Guarantã Do Norte mais uma vez através de sua administração prova que tem sido uma cidade polo, recebendo Evo Networks que é Empresa de Grande porte no nosso Município. Guarantã do Norte continua sendo referência em saúde e educação, cada dia mais evoluindo para atender as necessidades da população. Agora em breve teremos uma Internet mais rápida, facilitando assim pequenas e grandes empresas, universidades e universitários, respostas mais rápidas em programas que necessitam de uma internet com qualidade”, afirma o chefe do executivo Prefeito Érico Stevan Gonçalves.