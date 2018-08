Em tribuna na 14ª sessão ordinária da câmara municipal de Guarantã do Norte/MT, o vereador irmão Alexandre (PSC), relatou que moradores do bairro Jd. Vitoria cobraram explicações sobre a obra da praça do Jardim Vitória, e que no dias anteriores a sessão levou os questionamentos ao conhecimento do Prefeito Érico Stevan onde o prefeito garantiu que dentro de 10 a 15 dias estaria retomando a obra.





Vale salientar à população que me cobrou essas informações, que a referida obra que é de responsabilidade do Estado, foi retomada com recursos próprios da prefeitura municipal.





É com muita alegria que agradeço a atenção que o prefeito Érico Stevan deu aos moradores daquela localidade pois com menos da metade do prazo informado as obras foram retomadas. "

Agradeço o compromisso e empenho em atender as reivindicações realizadas por nossa população"finalizou o vereador.

Da Assessoria