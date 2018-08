/ / Em Guarantã do Norte mulher nega e é agredida e obrigada a ter relação sexual com o marido

A Polícia Militar foi parada por uma mulher enquanto realizava rondas no centro da cidade de Guarantã do Norte/MT. A vítima relatou aos policiais que sofreu várias agressões por parte de seu marido, um homem de 21 anos, em sua residência, e que a mesma estaria fugindo para casa de sua mãe, pois não poderia permanecer em sua residência, pois sofreria novas agressões.

Segundo a vítima, a mesma trabalha no período noturno e ao chegar em sua residência o seu companheiro com quem convive há algum tempo, tentou manter relações sexuais com a mesma, porém ela não aceitou, momento esse em que o suspeito começou a agredi-la e a forçar a manter relações sexuais, tirando sua roupa, sufocando-a e tentando introduzir a força os dedos no órgão genital da vítima. A vítima ficou imobilizada por um determinado tempo, para que a mesma não pegasse o celular.

Passado alguns minutos a agressão, a vítima conseguiu pegar seu celular e correr para o banheiro, mandou mensagem para sua mãe e logo conseguiu sair de casa, onde em algumas quadras depois encontrou uma viatura da polícia militar e relatou o ocorrido.

Diante do flagrante delito, a polícia militar se deslocou até a residência da vítima, onde o suspeito se encontrava. A vítima ligou para o suspeito e o mesmo saiu da residência, momento esse em que foi dada voz de prisão e conduzido para a delegacia de polícia civil para demais providências.





Por/ O Território