/ / Dilmair Callegaro tem candidatura registrada e surge como um dos principais nomes do PSDB a Câmara Federal

Dilmair Callegaro é vereador sinopense, 42 anos, está no primeiro mandato, foi o mais votado nas eleições de 2016. Foi presidente do diretório municipal do partido entre 2011 e 2012 e diretor da Escola Técnica Estadual de Sinop (Secitec). De família pioneira em Sinop, com 45 anos só no município, ele é empresário do setor alimentício há mais de duas décadas, e líder da oposição na Câmara dos vereadores.