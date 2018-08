/ / Deputado Baiano desiste de tentar a reeleição e deve compor grupo de Mauro

O deputado estadual Baiano Filho (PSDB) confirmou, esta noite, que desistiu de disputar as eleições e tentar o terceiro mandato de deputado. “Após 32 anos de vida pública e reeleito como deputado estadual em 2014 com expressivos 43 mil votos, Baiano afirma que nos últimos meses tem ponderado sobre a decisão de permanecer ou não na vida pública. Para Baiano, os longos períodos de ausência do convívio familiar e o desgaste causado à sua saúde nos últimos anos foram determinantes para a decisão de se retirar da vida política”, declarou, através da assessoria. “Estou com o coração dilacerado”, acrescentou.

Um dos alvo da delação premiada do ex-governador Silval Barbosa (MDB) – que receberia propina em troca de apoio político- Baiano também teve muitos desgastes políticos, a exemplo de outros deputados delatados que tentam a reeleição.

Nos bastidores circula que ele será coordenador de campanha, no Araguaia, do candidato a governador Mauro Mendes (DEM). Se confirmada a articulação, será a terceira troca de grupo desde que se elegeu deputado. Ele era do grupo de Blairo Maggi (PP), migrou para a base de Pedro Taques se filiando no PSDB e agora estaria embarcando no grupo de Blairo.

Na última eleição para deputado, Baiano se elegeu também tendo Sinop como sua principal base eleitoral, além da região Araguaia. Ele começou a carreira política em Sinop como vereador, foi presidente da câmara, candidato a prefeito, secretário estadual de Esportes no governo Blairo Maggi, depois se elegeu deputado estadual e há 4 anos foi reeleito como maior votação em municípios do Araguaia.