/ / De olho em vaga na equipe do Avaí, Matheus Barbosa quer ampliar retrospecto pessoal como visitante indigesto

No G4 da Série B do Brasileirão, o Avaí se prepara nesta semana para mais um compromisso longe de casa. E deve contar com um jogador em especial que conta com um retrospecto excelente atuando como visitante. Com as suspensões de Judson e André Moritz, Matheus Barbosa corre para conquistar uma vaga entre os 11.





Reforço do Leão para a competição após se destacar no Catarinense pelo Tubarão, o volante ainda não perdeu atuando fora de casa. São quatro compromissos até aqui, com três vitórias (Juventude, Figueirense e Londrina) e um empate (Sampaio Corrêa). “Teremos com certeza mais um jogo muito complicado pela frente.





Assim como o Avaí, a Ponte se acostumou a jogar a Série A nos últimos anos, tem jogadores de muita qualidade. São equipes que estão momentaneamente na B, mas que querem o acesso. Fico feliz de ter esse retrospecto legal fora de casa. Realmente estamos bem como visitantes. E espero que continue assim”, afirmou.





Para Matheus Barbosa, o Avaí precisa manter o que vem fazendo nos últimos jogos fora de casa. Mas por ser um duelo complicado, precisa ‘matar’ as chances que aparecerem. “Como é um duelo de duas grandes equipes eu acredito que vai vencer quem errar menos, quem for mais preciso na hora das chances criadas. Precisamos fazer nosso jogo.





Claro que respeitar a Ponte Preta. É um clube de tradição e com muitos jogadores rodados. Então tenho certeza que vai ser um grande jogo. Vamos tentar buscar a vitória para seguirmos bem dentro da competição”, finalizou o volante do Leão.

Avaí e Ponte Preta vão medir forças no sábado, às 19h, na Fonte Luminosa.

