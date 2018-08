/ / Cuiabá tem última chance de terminar na vice-liderança do grupo na Série C

O Cuiabá Esporte Clube deseja terminar a primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C, na vice-liderança do Grupo B, para disputar o mata-mata em casa. No penúltimo jogo, na Arena Pantanal, o Dourado fez o dever de casa e meteu dois 2 a 1 em cima do Tombense, porém, não contou com a sorte e o Botafogo venceu o Ypiranga pelo mesmo resultado, foi a 34 pontos e segurou a posição.

No sábado, o time da capital mato-grossense tem mais uma chance de conquistar o segundo lugar no grupo. Se vencer o Bragantino no estádio Nabi Abi Chedid, às 16h, vai a 35 pontos, entretanto, além de buscar a vitória o Dourado tem que torcer pelo tropeço do Botafogo contra o Tombense, em Tombos, no mesmo dia e horário.

Se conseguir a façanha o Cuiabá enfrenta nas quartas de final, o 3º colocado do Grupo A, que hoje está sendo ocupado pelo Náutico ou se ficar na terceira posição pega o segundo colocado do mesmo grupo, posição preenchida pelo Atlético-AC.

Tabela de classificação Grupo B

1 Operário-PR 352 Botafogo-Sp 34

3 Cuiabá 32

4 Bragantino 26

5 Luverdense 21

6 Tombense21

7 Tupi-MG20

8 Volta Redolda

9 Ypiramga-RS

10 Joinville