/ / Cuiabá EC detém recorde de público da arena envolvendo times de Mato Grosso

O jogo entre Cuiabá Esporte Clube e Atlético (AC) teve o maior público registrado em uma partida envolvendo um clube mato-grossense na Arena Pantanal. Os quase 25 mil torcedores que compareceram ao jogo, na noite desta segunda-feira (20), viram o Dourado bater o Galo Carijó por 2 a 0 na partida de ida das quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro. A classificação para a próxima fase representará o acesso do Dourado à Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem.





O maior público registrado envolvendo equipes de Mato Grosso já pertencia ao Cuiabá EC. No dia 1º de maio de 2014, na terceira partida após a inauguração do estádio, 21.385 torcedores acompanharam o empate entre o Dourado e o Internacional, por 1 a 1. Os 24.636 presentes ao jogo desta segunda são considerados o maior público mesmo envolvendo jogos de equipes de Mato Grosso contra adversários da primeira divisão nacional.





O jogo - Nem mesmo o gramado, prejudicado por conta de um festival de rock, realizado no estádio no último final de semana, diminuiu a qualidade de jogo do Dourado. Durante toda a primeira etapa, o time comandado por Itamar Schulle se impôs e empolgou a torcida, que compareceu em grande número. Aos 37 minutos da primeira etapa, o meio-campista Alê abriu o placar e fez explodir de alegria os torcedores na arquibancada.





No segundo tempo, já em desvantagem, o Galo Carijó tentava tomar a iniciativa do jogo, mas esbarrava na boa atuação da defesa. Além disso, com seus principais jogadores, o Cuiabá respondia a cada investida do time acreano com um ataque perigoso. Quando tudo parecia definido, o Cuiabá ampliou o placar, com Edson Borges, aproveitando um cruzamento da direita e cabeceando sem chance para o goleiro adversário.





A partida de volta será disputada na próxima segunda-feira (27), no Florestão. O Dourado consegue o tão sonhado acesso em caso de vitória, empate ou derrota por um gol. Se o time acreano vencer por dois gols de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. O gol fora de casa não é critério de desempate.

