/ / Cuiabá decide vaga na final da C fora de casa mas tem vantagem no confronto com Botafogo

Passada a euforia pela inédita classificação para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2019, após um empate em 2 a 2 diante do Atlético Acreano, em Rio Branco, ontem à noite, o Cuiabá já começa a pensar na próxima partida, a semifinal diante do Botafogo, de Ribeirão Preto, e na busca para a final da Série C. O primeiro jogo será disputado na Arena Pantanal, sem data e horário divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O Botafogo terminou a primeira fase em primeiro lugar no Grupo B com 35 pontos e por isso tem a vantagem de jogar em casa. O Cuiabá ficou três pontos atrás do time do interior de São Paulo e terminou em terceiro lugar, o que obriga o Dourado a decidir todas as disputas fora de casa.

Apesar da desvantagem numérica na tabela, o retrospecto é favorável ao time de mato-grossense, que nos dois jogos da primeira fase somou quatro pontos no confronto direto com o Botafogo. No jogo de ida, no primeiro turno, o Dourado arrancou um empate em 0 a 0 diante da torcida adversária em Ribeirão Preto. No jogo do returno, disputado na Arena Pantanal, a partida foi equilibrada, mas o Cuiabá venceu por 2 a 1 com gols de Eduardo Ramos e Marino.

Os possíveis próximos adversários do Cuiabá são todos conhecidos, já que saíram todos do Grupo B, onde também estava o Dourado. Quem avançar pode pegar Operário (PR) ou Bragantino na final da Série C.

Só Notícias/Marco Stamm (foto: assessoria)