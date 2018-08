/ / Cuiabá 2 x 0 Atlético-AC - Dourado fica com um pé na Série B!

Cuiabá, MT, 20 (AFI) - O Cuiabá deu imenso passo para conquistar o acesso à Série B de 2019. Na noite desta segunda-feira, o Dourado fez a lição de casa ao vencer, com um gol em cada tempo, o Atlético Acreano por 2 a 0, na Arena Pantanal, em Cuiabá-MT, pela partida de ida das oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série C.

Com o resultado, como não há gol fora como critério de desempate, os cuiabanos podem até perder por um tento de diferença para garantir a vaga nas semifinais e, consequentemente, subir de divisão. Aos nortistas, somente uma vitória por três gols de diferença garantirá um lugar na Série B. Qualquer vitória atleticana por dois de diferença leva a disputa para as penalidades máximas. O jogo de volta acontece na próxima segunda, às 21h, no Florestão, em Rio Branco-AC.

BOLA NA ÁREA...

Com o gramado em péssimas condições por conta do festival Rock Arena, que aconteceu no final de semana, os donos da casa buscaram fazer uma pressão inicial para aproveitar as adversidades do local. Assim, a primeira chegada do Cuiabá aconteceu antes que o relógio completasse a primeira volta. Ronaell cruzou na medida para João Carlos, que testou firme, obrigando boa defesa de Ruan.

O Dourado seguiu apertando a saída de bola visitante, tinha mais posse, mas apresentava dificuldades para criar. Assim, outra boa oportunidade tardou a surgir - e mais uma vez pelo alto. Aos 12’, Jean cruzou para Bruno Sávio, que perdeu o tempo de bola e não conseguiu testar com precisão. A bola, então, saiu em tiro de meta.

A tônica seguiu a mesma. O Galo Carijó ficou acuado, mas não sofria com chegadas agudas do Dourado. Assim, o Cuiabá, desesperado por descer para o intervalo com uma pequena vantagem e sem ter qualidade no passe, alçava bola na área. Aos 30’, o time de casa bateu lateral na área, a zaga bobeou, e a bola sobrou para João Carlos. O atacante bateu firme, mas sem direção.

... ALTERA O PLACAR

Aos 33’, Ale arriscou de longe, levando pouco perigo. Aos 36’, os cuiabanos enfim abriram o placar. Naturalmente, com a bola aérea. Eduardo Ramos fez excelente jogada pelo lado esquerdo e fez o chuveirinho. Alê chegou batendo de primeira, próximo à segunda trave, mandando na gaveta.

Atrás do placar, o Atlético-AC tentava sair de trás, mas passou a deixar espaços na defesa. Na sequência de um contra-ataque, aos 44’, João Carlos e Marino tabelaram até que o camisa 8 cuiabano arriscou. A zaga nortista, porém, apareceu no momento certo, travou a batida e mandou a bola para escanteio.

Cuiabá 2 x 0 Atlético-AC (Foto: Pedro Lima / Cuiabá EC)

MUDANÇA DE POSTURA

Depois de ter passado o primeiro tempo todo acuado, marcando a partir do meio de campo, o Atlético voltou para a etapa complementar com outra proposta. Apertando desde a saída de bola, o Galo Carijó procurava forçar o erro do time da casa, que se posicionou mais defensivamente. E foi dessa maneira que primeira boa oportunidade surgiu.

Logo aos 2’, Tauã aproveitou pixotada do Cuiabá, caminhou com a bola forçou uma enfiada para Rafael Barros. O atacante ganhou a disputa de corpo com a defesa e armou o chute. Na batida, foi travado por Ednei. A redonda acabou saindo em escanteio.

O técnico do representante do Centro-Oeste, Itamar Schülle, percebeu as mudanças na postura atleticana e também alterou o jeito de sua equipe se posicionar: acabou espelhando o adversário. Assim, a partir dos 10’, a marcação de ambos os lados passou a ser feita pressionando a saída de bola rival.

PRESSÃO

Aos 17’, Alfredo recebeu cruzamento próximo à pequena área, mas dominou mal, e a bola acabou espirrando. Ele ainda conseguiu fazer a finalização com o pé esquerdo, porém, foi travado por Edson Borges. No escanteio, Tauã quase fez o gol: o Galo alçou a pelota na área, houve o desvio no primeiro pau e sobrou para o meia-atacante. Ele, entretanto, já tinha passado da linha da bola e não conseguiu finalizar com a coxa.

Aos 23’, Ednei, zagueiro do Cuiabá, interceptou um passe na intermediária e arriscou de longe. Acertou a gaveta, mas Ruan fez grande defesa. A partida ganhou uma intensidade incrível e, aos 26’, Neto bateu cruzado, forçando grande defesa de Victor Souza. Aos 29’, Matheus recebeu enfiada de bola e bateu cruzado, e o arqueiro da casa fez outra bela intervenção.

PERTO DA VAGA

Quando os visitantes vinham melhor e o empate parecia questão de tempo, o Cuiabá chegou ao gol que dá certa tranquilidade. Aos 41’, com muita precisão, Escobar colocou a bola na área. O zagueiro Edson Borges testou firme, sem chances para Ruan.

Por Futebol Interior