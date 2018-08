/ / Copa Unifama 2018 começa nesta segunda-feira (13); confira tabela completa dos jogos

Durante os dias 13 a 17 de agosto, será realizada a IV Copa Unifama de Futsal, no Ginásio Bezerrão, a partir das 19h. Vinte e duas equipes, masculinas e femininas, disputarão o título.





O tradicional evento é organizado pelos acadêmicos do 6º semestre de Ciências Contábeis e pelo coordenador do curso, prof. Pablo Oliveira de Souza, com apoio da Faculdade Unifama, Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte e Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.





Confira a tabela dos jogos:

FUTSAL MASCULINO

Equipes Participantes TARJA PRETA FARMÁCIA DESFIBRILADOR ENFERMAGEM CACHACEÚTICOS FARMÁCIA PSG CONTÁBEL ADUNI FC ADMINISTRAÇÃO DEEP WEB FC SIST. DE INFORMAÇÃO AGRONEGOCIO 6º LIVERPÓS AGRONEGOCIO 2° A 2º STI VIRUS DA BOLA FARMÁCIA AGRONEGOCIO 2° B CARTOLA FC ARQUITETURA CONTÁBEL 2°













FUTSAL FEMININO

Equipes Participantes SANGUE AZUL ADMINISTRAÇÃO 5° DE FARMÁCIA ARQUILOUCAS AGRONEGOCIO PEDAGOGIA PSICOLOGIA THE BEST CONTABEIS ENFERMAGEM





TABELA DE JOGOS

Dia – 13/08/2018 Segunda-feira Ginásio Bezerrão Às 19:00 Horas

Nº HR Sexo Equipe Versus Equipe Ch 01 19:00 Masc. TARJA PRETA FARMÁCIA

X

DESFIBRILADOR ENFERMAGEM E/S 02 19:30 Fem. SANGUE AZUL ADMINISTRAÇÃO

X

5° DE FARMÁCIA E/S 03 20:00 Masc. CACHACEÚTICOS FARMÁCIA

X

PSG CONTÁBEL E/S 04 20:30 Fem. ARQUILOUCAS

X

AGRONEGOCIO

05 21:00 Masc. ADUNI FC ADMINISTRAÇÃO

X

DEEP WEB FC SIST. DE INFORMAÇÃO E/S 06 21:30 Masc. AGRONEGOCIO 6º

X

LIVERPÓS E/S









Dia – 14/08/2018 Terça feira Ginásio Bezerrão Às 19:00 Horas

Nº HR Sexo Equipe Versus Equipe Ch 08 19:00 Masc. AGRONEGOCIO 2° A

X

2º STI E/S 09 19:30 Masc. VIRUS DA BOLA FARMÁCIA

X

AGRONEGOCIO 2° B E/S 10 20:00 Fem. PEDAGOGIA

X

PSICOLOGIA E/S 11 21:00 Masc. CARTOLA FC ARQUITETURA

X

CONTÁBEL 2° E/S 12 21:30 Fem. THE BEST

X

ENFERMAGEM E/S









Dia – 15/08/2018 Quarta-feira Ginásio Bezerrão Às 19:00 Horas

Nº HR Sexo Equipe Versus Equipe Ch 13 19:00 Masc. Vencedor do Jogo”03”

X

Vencedor do Jogo”05” E/S 14 19:30 Fem. Vencedor do Jogo”12”

X

Vencedor do Jogo”02” S/F 15 20:00 Masc. Vencedor do Jogo”06”

X

Vencedor do Jogo”08” E/S 16 20:30 Masc. Vencedor do Jogo”09”

X

Vencedor do Jogo”11” E/S





Dia – 16/08/2018 Quinta-feira Ginásio Bezerrão Às 19:00 Horas

Nº HR Sexo Equipe Versus Equipe Ch 17 19:00 Masc. Vencedor do Jogo”01”

X

Vencedor do Jogo”13” S/F 18 19:30 Fem. Vencedor do Jogo”04”





Vencedor do Jogo”10” S/F 19 20:00 Masc. Vencedor do Jogo”15”

X

Vencedor do Jogo”16” S/F





Dia – 17/08/2018 Sexta-feira Ginásio Bezerrão Às 19:00 Horas

Nº HR Sexo Equipe Versus Equipe Ch 20 19:00 Fem. Vencedor do Jogo”14”





Vencedor do Jogo”18” Final 21 19:30 Fem. Vencedor do Jogo”17”

X

Vencedor do Jogo”19” Final





Ascom/Unifama