/ / Copa das Torcidas de futsal em Guarantã do Norte terá 12 equipes no masculino e 07 no feminino

As rodas estarão acontecendo todas as terça e quintas-feiras, no ginásio Bezerrão com partidas, sendo realizadas, sendo duas no masculino e uma no feminino. No congresso técnico, foi apresentado todos os nomes dos jogadores que estarão representando suas respectivas equipes (masculino) pela quais realmente torcem, e cada nome foi avaliado e aprovados ou reprovados pelo representante de cada equipe que estará participando do campeonato, já no feminino as atletas participantes não há estas exigências.