/ / CINCO COBRAS GIGANTES CAPTURADAS

Existem centenas de espécies de cobras pelo mundo, porem algumas espécies, cresceu muito, e muitas dessas cobras gigantes acabaram sendo capturadas pela policia ambiental ou por moradores de regiões onde elas apareceram, algumas foram filmadas enquanto eram capturadas veja: 5 COBRAS GIGANTES CAPTURADAS





SUCURI GIGANTE DO MATO GROSSO

Essa sucuri foi capturada em um bairro residencial no município de Várzea Grande região metropolitana de Cuiabá enquanto se alimentava de um cachorro, ela media 6 metros de comprimento e pesava cerca de 160 kg. Ela capturada e devolvida a natureza por policiais ambientais de Mato Grosso.





PÍTON BALI

Essa píton esta em um Zoológico localizado no Reino Unido, as pessoas que cuidam dela a batizaram de Bali, essa cobra mede cerca de 7 metros de comprimento e pesa 90 kg, Bali recebe ótimos cuidados e mantem seus exames em dia, para fazer os exames cardíacos anualmente dessa píton são necessárias seis pessoas para segurar o réptil. No momento desse processo eles mantem a cabeça do animal coberta para manter ela calma.





PÍTON MEDUSA

Essa píton é detentora do recorde de maior cobra do mundo viva, ela mede 7 metros e meio de comprimento e pesa 136 kg, Medusa como é conhecida por todos é a atração em uma casa mal-assombrada em Kansas Estados Unidos. Para registrar a foto da premiação do Guinnes Book foram necessárias 15 pessoas para segura-la.





PÍTON DA MALÁSIA

Esse réptil foi capturado na costa da Malásia e media oito metros de comprimento pesando 250 quilos. Ela foi encontrada em um canteiro de obras por trabalhadores, eles levaram cerca de 30 minutos para capturar o animal, a piton foi levada para um cativeiro e após alguns dias a cobra morreu e algumas, noticias dão conta de que a serpente morreu após um trabalho de parto.





TITANOBOA

Essa monstruosa serpente habitou a região da Columbia há 58 milhões de anos logo a pós a extinção dos dinossauros. Ela media entre 12 e 14 metros de comprimento e pesava mais de uma tonelada, essa cobra pré-histórica era uma predadora temível capaz de comer qualquer animal que cruzasse seu caminho. E caso você queira ver bem de perto como essa cobra era, existe uma replica em tamanho real desse animal em um museu nos Estados Unidos. A replica foi construída a partir dos fósseis encontrados.





Iae curiosos gostaram do vídeo? Qual dessas cobras você achou mais incrível? Deixe seu comentário e não se esqueça de clicar em gostei, pois isso ajuda muito o canal a crescer, eu fico por aqui até a próxima. Se você desejar a ver a parte 2 clique aqui e não deixe de ver a parte 3 clicando aqui

Mais Curiosidades Fonte: canal –