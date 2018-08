/ / Chapa de Wellington Fagundes para governo tem 164 candidatos - veja os nomes

Por Celly Silva

Considerada a maior chapa na disputa pelo governo Mato Grosso, com 10 partidos juntos, e também o maior tempo de televisão e rádio, o grupo encabeçado pelo senador Wellington Fagundes (PR), que tem Sirlei Teis (PV) como candidata a vice-governadora, terá 156 candidatos nas proporcionais, sendo 123 para deputado estadual e 33 para deputado federal.

Chico Ferreira



Chapa majoritária de Wellington Fagundes

Somando com os candidatos ao Senado, Adilton Sachetti (PRB) e a ex-reitora da UFMT, Maria Lúcia Cavalli Neder (PC doB) e seus respectivos suplentes, a chapa inteira, denominada “A força da União” contará com 164 candidatos no pleito deste ano.

Conforme consta nas atas do grupo composto pelo PR, PV, PRB, PC do B, PP, PROS, Podemos, PTB, PMN e PT, serão 5 chapas proporcionais, sendo 3 para a Assembleia Legislativa e duas para a Câmara dos Deputados.

A força da União I

Esta será a 1ª chapa para o cargo de deputado estadual que contará com nomes do PR, PRB, PCdoB e PT. Veja os nomes dos candidatos de cada legenda:

PR - Nelson da JN, Gilmar do Esporte, João Batista Sulzbacher, Branquinho, Luis Costa, Professora Branca, Professor Hedvaldo, Edinho Paiva.

PRB - Henrique Correa da Costa, Valtemir Castanheira, Claudete Siqueira, Chico Daltro, Valmir Moretto, Airton Callai, Ivan dos Santos, José Vieira, José Trovão, Kalinka Meirelles, Eduardo Magalhães, Lourenço, Dayanne Zark.

PC do B - Dr Edvaldo, Professora Rita Bezerra e Professora Nieta.

PT - Henrique Lopes do Sintep, Lúdio Cabral, Luis Braz, Kota Cortez, Kako do CPA e Valdir Barranco.

A força da União II

Segunda composição para deputado estadual, conta com candidatos do PP, PROS, PMN e Pode. Confira os nomes:

PP – Elza Moura, Josi Sampaio, Naiusa Duarte, Martha Maia, Sandra Prina “Vigilante”, Valquíria do Transporte, Cleber Soares, Dr. Daúde, Jean Silva, Arimatéia, Zé Melo, Dr. Licínio, Paulo Araújo, Sebastião Moraes Moraezinho, Solivan Fonseca, Wener Santos.

PROS - Claudemir Miguel, Major Cícero, Diany Dias, Dilemário Alencar, Alemão, Jota de Sá, Dr. Carlos Rafael, Coronel Hector, Oscarlino Júnior, Kall Marçal e Steffany Anjos.

PMN - Professora Cida, Sargento Genésio, Professor Gentil, José do Carmo Panteiro Sangue Azul, Sargento Vidal, Pedro Patocino, Cidão do Acampamento e Instrutora Fátima.

Podemos- Cida, Prof. Aldo Amorim, Felipe Morbeck, Inspetor Pelizer, Valdemir MM, Audimar Rocha, Capitão Magalhães, Rev. Wilson José, Janaína Jane Nascimento, Sandra Raquel, Radamés Alves, Evandro Navarro, Rosangela Almeida.

A força da União III

Mauricio Barbant



Tentando reeleger Oscar Bezerra para a Assembleia, PV é o partido com mais candidatos na chapa para estadual, com 33 nomes

A 3ª coligação para deputado estadual conta com candidatos do PV e PTB. Veja:

PV - Antônio José de Oliveira, Ardonil Manoel Gonzalez Júnior, Benival Alves da Silva, Elza Luiz de Queiroz, Faissal Jorge Calil Filho, Francisco Teodoro da Silva, Antônio Carlos Garcia de Mattos, Gislene Cabral de Souza, Gregório Warinatsé Abhoodi, Ivoneth Maria de Albuquerque Nunes, Lídio Ferreira da Silva, Lino Rossi, Mário Nadaf, Nilza Amaral dos Prazeres, Oscar Bezerra, Ricardo Bertolinni, Ronise Timoteo Pereira de Souza, Sidney de Souza, José Augusto Curvo Tampinha, Túlio Aurélio Campos Fontes, Valmislei Alves dos Santos, Welson Ferreira Santiago, Jaqueline Beber Guimarães, Luiz Amilton Gimenez, José Carlos de Oliveira, José Mendonça Jacob, Alberto de Jesus Araújo, Raquel José de Alencar Coutinho e Silva, Raquel Roseli Ferreira dos Santos, Elaine da Silva Lelis, Nilza da Silva Bartniski, Wilson Marinho dos Santos, Solange Pereira Ramos.

PTB - Alan Fábio Prado Zanatta, Ricardo Murilo de Arruda Alvez, José Roberto Bezerra, Valter de Andrade Zacarkin, Hiran V.M. Melo, Wender S.C. Madureira dos Santos, Francivaldo Afonso Vieira, Felipe Figueiredo Falcão de Barros, Marcelo Leite, Patrícia Garay N.D.A. da Silva, Joyce Lilian Lombardi, Santina Felícia G. de Souza.

A força da União IV

Primeira chapa para o cargo de deputado federal é composta pelas siglas PR, PT, PRB, Pode, PTB, PP, PROS e PMN. Veja quem disputa por cada partido:

PR - Eliene Lima e Professor Bispo.

PT - Professora Rosa Neide e Edna Sampaio.

PRB - Serys Slhessarenko, Cesar Moraes e Hemerson Benvenuti.

Pode - José Medeiros e Kassio Coelho

PTB – Emanuelzinho e Idilene Rodrigues dos Santos

PP – Ezequiel Fonseca e Neri Geller

PROS – Adauton Tuim, Cledison Gonçalves, Gisela Simona, Joquebedy Mourão, Rafael Ranalli.

PMN – Cabo Juliano

Mato Grosso Ético e Sustentável

Segunda chapa para deputado federal composta pelo PV e pelo PC do B. Veja quem são os candidatos de cada legenda:

PV - Nedilson Maciel dos Santos, Carlos Naves de Resende, Dirceu Camilo Cosma, Flávio Gomes da Silva, Welis Marcos Rosa Campos, Wanderson Nunes Siqueira, Cabo Ivan Guimarães, Yva Paes de Barros, Miriam de Oliveira, Lucélia Pereira Neves, Renata Rita de Barros e Silva.

PC do B - Vinicius Brasilino, Omar Veggi e Eliete Costa.