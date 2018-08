/ / CBF escala árbitro Fifa para jogo entre Cuiabá e Atlético (AC)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escalou um árbitro Fifa para apitar a partida entre Cuiabá e Atlético (AC), na próxima segunda-feira (20), na Arena Pantanal, válido pela Série C do Campeonato Brasileiro. Trata-se de Raphael Claus, filiado à Federação Paulista de Futebol (FPF), que apitou nada menos do que 15 finais ao longo de sua carreira e foi eleito, no ano passado, o melhor árbitro da Série A do Campeonato Brasileiro.

Apenas em jogos da primeira divisão do futebol nacional, Claus já acumula 96 partidas apitadas. Entre os assistentes, todos filiados à FPF, está Danilo Ricardo Simon Manis, que também faz parte do quadro da Fifa. O quarteto de arbitragem é completado com Rogério Pablos Zanardo e Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.

Além da vaga para a semifinal do Brasileiro da Série C, a disputa entre o Dourado e o Atlético Acreano dará ao vencedor o acesso à Série B do Brasileirão. Enquanto o primeiro jogo será disputado na Arena Pantanal, a partir das 20 horas, horário de Mato Grosso, o jogo de volta ocorrerá no Florestão, em Rio Branco, no dia 27.

Em busca de um bom público apoiando o Dourado, a diretoria anunciou uma nova promoção na venda dos ingressos para a primeira partida. As entradas estão à venda nas lojas Tube de Cuiabá, Casa de Festas e Lups Esportes em Várzea Grande, além da bilheteria do Ginásio Aecim Tocantins. As entradas custam R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia e crianças de até 12 anos não pagam para ver o jogo mais importante do ano para a equipe cuiabanista.

A definição do adversário veio após o término da fase de grupos da Série C. Ao ser derrotado no último final de semana pelo Bragantino (SP), jogando fora de casa, o Cuiabá terminou a etapa em terceiro lugar, com 32 pontos conquistados em 18 partidas, sendo 10 vitórias, dois empates e seis derrotas. O time tem o melhor ataque da competição, com 32 gols marcados.

Já o Atlético Acreano terminou a fase de classificação com a segunda colocação da chave, alcançando 30 pontos. Os adversários do Dourado obtiveram nove vitórias, três empates e seis derrotas, marcaram 25 gols e sofreram 22. Os outros confrontos das quartas de final foram definidos entre Bragantino (SP) e Náutico; Santa Cruz e Operário (PR); e Botafogo (PB) e Botafogo (SP).

Por ZP Press