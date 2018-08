/ / Carreta carregada de milho tombou na BR-163 nas proximidades do Frigorifico Redentor em Guarantã do Norte

Um acidente foi registrado na manhã desta sexta-feira (24-08), nas proximidades do Frigorífico Redentor na BR 163 no município de Guarantã do Norte.

Uma carreta Scania Branca placa AME 9625-Cascavel/PR que estava carregada de milho tombou na rodovia.

O milho ficou esparramado na pista. O transito ficou parcialmente comprometido.

Segundo relatos do motorista identificado como Romário uma falha mecânica teria ocasionado o acidente, um pino teria quebrado e feito com que o vagão se desprendesse do veículo e tombado ao passar por um quebra-molas.

Não houve feridos, apenas o transtorno e prejuízos.

Por Olhar Cidade com Claudia Godinho