/ / Carlos Bezerra é o mais velho da disputa em MT

Tentando mais uma vez a reeleição, aos 77 anos de idade, o deputado federal Carlos Bezerra (MDB) é o candidato mais velho de Mato Grosso. De acordo com dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), depois do emedebista existem outras 10 candidaturas de pessoas que passaram dos 70.

Gustavo Lima/Câmara dos Deputados



Bezerra é o mais velho da disputa

Entre eles, estão o deputado estadual Saturnino Masson (PSDB), que busca mais quatro anos de mandato na Assembleia Legislativa; a ex-senadora Serys Slhessarenko (PRB), que tenta uma vaga na Câmara Federal; e o folclórico Antônio Lucio Neto, o Mandioca (PRTB).

Também com 70 anos, aparece o candidato ao Senado, Sebastião Carlos (Rede), seguidos pelos concorrentes Jayme Campos (DEM) e professora Maria Lúcia (PCdoB), ambos com 67 anos.

Entre os que passaram dos 65 existem mais 8 nomes. No meio deles, está o médico e suplente de deputado federal Tampinha (PV), que, dessa vez, quer ser deputado estadual.

Já entre os 60 a 64 anos, 30 registro de candidaturas foram requeridas. Postulantes ao Senado, Adilton Sachetti (PRB), Aladir Leite (PPL) e Waldir Caldas (Novo) são alguns deles. Nessa faixa etária também está o candidato ao governo, Wellington Fagundes (PR), que tem 61 anos.

Na faixa dos 55 aos 59 serão 62 candidaturas; de 50 a 55, foram solicitadas 91 registros. O maior número de candidatos, no entanto, se concentra na faixa etária de 40 a 44 anos. São 100 nomes, seguidos por outros 97 que têm idade entre os 45 e 49 anos.

Por Pablo Rodrigo