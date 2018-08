/ / Candidatos a governador de MT se enfrentarão em 5 debates televisivos durante o 1º turno da eleição

Os cinco candidatos ao governo terão cinco oportunidades de se enfrentarem em debates televisionados. Em geral, os debates são bem valorizados pelos que pleiteiam chefiar o Poder Executivo estadual, já que conseguem alcançar altos níveis de audiência e um grande número de telespectadores. Quatro emissoras em Mato Grosso irão realizar debates entre os postulantes, Vila Real, TBO, Band e TVCA.

Também serão oportunas as rodadas de entrevistas com os candidatos ao governo, assim como os 11 candidatos ao Senado. Algumas oportunidades também serão importantes para os candidatos ao Senado como é a rodada de debates na TBO e para os candidatos ao governo falarem especificamente sobre segurança pública, como será realizado no programa Cadeia Neles, na Vila Real.

Vila Real

A TV Vila Real será a primeira a realizar debate entre os candidatos a governo em 28 de agosto, às 11h. O segundo debate será realizado em 28 de setembro, também às 11h. A emissora realizará duas rodadas de entrevistas com os candidatos a governo no Jornal do Meio Dia e uma rodada com os candidatos ao Senado.

O mesmo será realizado no programa Tribuna, na rádio Vila Real, que contará com duas rodadas de entrevistas com os candidatos a governo e uma rodada com os candidatos ao Senado. Na TV, o programa Cadeia Neles também receberá os candidatos a governo em rodada de entrevistas para tratar exclusivamente sobre segurança pública.

Band

A TV Cidade Verde – Band MT é tradicionalmente a primeira a realizar os debates entre os candidatos. Neste ano, deverá ser diferente. A TV irá lançar um novo programa a partir de 20 de agosto, o Band Eleições para realizar cobertura das eleições e política. A programação contará com entrevistas a candidatos ao governo, os onze candidatos ao Senado, os cinco a vice-governadores, assessores jurídicos e marqueteiros.

A Band também irá realizar rodada de entrevistas com os candidatos ao governo no Programa do Pop, com abordagem de temas populares e segurança pública.

TBO

A TBO Mato Grosso começará a rodada de entrevistas com os candidatos a governo neste domingo (12), no programa Ponto de Vista, que é exibido das 22h a 0h. O primeiro entrevistado será o candidato pela Rede, Arthur Nogueira. No domingo (19) será Moisés Franz (Psol), na semana seguinte será a vez de Mauro Mendes (DEM), depois Wellington Fagundes (2/9) e Pedro Taques (PSDB) será o último a participar desta rodada em 9 de setembro.

A TBO terá três debates televisionados neste primeiro turno. Em 16 de setembro participarão os candidatos ao Senado, com presença de Carlos Fávaro (PSD), Nilson Leitão (PSDB), Procurador Mauro (Psol), Waldir Caldas (Novo), Maria Lúcia Neder (PCdoB) e Aladir Leite (PPL).

Em 23 de setembro, os candidatos ao Senado Jayme Campos (DEM), Selma Arruda (PSL), Adilton Sachetti (PRB) e Sebastião Carlos (Rede) participam do segundo debate. Já o enfrentamento entre os candidatos a governo será em 30 de setembro, sete dias antes das eleições.

A TBO também realizará entrevistas com os candidatos à majoritária no programa Mato Grosso é Mais. A transmissão ao vivo será realizada de segunda a sexta, das 13h às 14h, a partir de segunda (13).

O primeiro entrevistado será Taques, depois será a vez de Arthur Nogueira (20/8), Wellington Fagundes concederá entrevista em 27 deste mês e Mauro Mendes em 10 de setembro.

TVCA

A data de debate dos candidatos a governador ainda não foi acertada na TVCA. A definição será determinada de acordo com a programação da Globo. Como é tradição, a TVCA é a última a realizar debate no 1º turno. De acordo com o setor de programação da TV, o progrma pode ser realizado ou na terça (2/10) ou quinta (4/10).

A TVCA também entrevistará os candidatos a governo nos jornais. Mas ainda não estão definidas as datas e programas nos quais estarão os candidatos.

Por Vinícius Bruno