/ / Candidato do PSOL diz que “votar em Mauro Mendes é trazer Silval de volta”

O candidato a governador Moisés Franz (Psol), que até então usava as redes sociais para fazer propostas e pedir voto para a “nova política”, partiu para o ataque e, ontem, apontou sua artilharia para o ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes (DEM), que também concorre ao palácio Paiaguás. Franz tenta colar a imagem do democrata à do ex-governador Silval Barbosa, preso por corrupção. Na opinião de Franz, emitida no fim do vídeo, “votar em Mauro Mendes é trazer Silval de volta”.

Para mostrar a ligação entre Mauro e Silval, o psolista publicou um vídeo nas redes sociais com uma colagem de reportagem mostrando a relação amistosa e até societária, segundo ele, entre ambos. “Esse se aliou a Jaime Campos, Carlos Bezerra e é sócio do Sival Barbosa, empresário em recuperação judicial (processo de falência) [sic]o que esperar de um governo dele. Dá pra confiar num político desse?”, questionou Franz, ao apresentar o vídeo.

Por meio da assessoria de imprensa, Mauro Mendes negou qualquer relação com Silval Barbosa e ressaltou o fato de gerir Cuiabá sem registrar nenhum caso de corrupção em seu governo. “Não tenho nenhum tipo de ligação com o ex-governador Silval Barbosa. Aliás, disputei o governo do Estado em 2010 contra o grupo de Silval, pois sabia que aquele projeto não traria bons frutos para Mato Grosso, tanto que o resultado todos nós já sabemos. Temos uma história limpa e durante nossa gestão como prefeito não houve nem sequer um caso de corrupção”.

Só Notícias/Marco Stamm