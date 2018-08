/ / Campanha Nacional de Vacinação contra pólio e sarampo começa dia 6 de agosto

Por Ana Cláudia Guimarães – SES/MT

Começa na próxima segunda-feira (06.08) a Campanha Nacional de Vacinação contra a poliomielite e o sarampo, realizada pelo Ministério da Saúde. A campanha vai se estender por todo o mês de agosto e, no estado de Mato Grosso, o objetivo é imunizar 202.216 crianças de um ano até quatro anos, 11 meses e 29 dias de idade. O dia D de divulgação e mobilização será no dia 18 de agosto.

Com os casos suspeitos de sarampo que surgiram nas últimas semanas, acendeu-se ainda mais a necessidade da vacinação, visando diminuir a possibilidade do retorno da pólio e a reemergência do sarampo, doenças estas já eliminadas no Brasil. No Mato Grosso, o último caso de pólio foi registrado há 30 anos, em 1988.

De acordo com o gerente de Vigilância em Doenças Imunopreveníveis da Secretaria de Estado de Saúde (SES/MT), Thiago Nunes Rondon, a meta mínima a ser alcançada corresponde a 95% de cobertura vacinal. Ele informou também que o estado já recebeu 100% dos lotes de vacinas contra a poliomielite e de tríplice viral, que imuniza contra o sarampo e também contra caxumba e rubéola.

“Recebemos já todo o quantitativo total dos lotes e desde o começo da semana foi feito o envio aos Escritórios Regionais de Saúde (ERS). Na segunda-feira, dia do início da campanha, todos os postos de saúde do estado deverão estar abastecidos”, comentou Thiago. Neste ano, foram recebidas 242.700 doses da tríplice viral e 252.800 doses da poliomielite, conhecida como a “gotinha”.

O alerta é de que os pais e responsáveis são muito importantes no processo de manutenção da eliminação dessas doenças e devem comparecer aos serviços de vacinação com suas as crianças, levando a caderneta de vacinação para avaliação e registro.

Este ano a campanha contra o sarampo será realizada de forma indiscriminada em todas as 27 Unidades Federadas e seus respectivos municípios, com exceção dos estados de Roraima e Rondônia e de Manaus (AM), devido à antecipação em decorrência da detecção de casos ocorridos em 2018.

POLIOMIELITE

As campanhas contra poliomielite tiveram início em 1980, sendo que desde 1990 o país é considerado livre da doença. De acordo com informe do Ministério da Saúde, é uma doença infectocontagiosa, caracterizada por um qua­dro de paralisia que acomete em geral os membros inferiores. A falta de saneamento, as más condições habitacionais e a higiene pessoal precária constituem fatores que favorecem a transmissão do vírus.

SARAMPO

Com relação às campanhas contra o sarampo, são realizadas desde 1995, com a vacinação de população-alvo específica que, na grande maioria das vezes, abrange as crianças de um a quatro anos de idade. O sarampo também é uma doença infecciosa, transmissível e extremamente contagiosa, podendo evoluir com complicações e óbito, particularmente em crianças desnutridas e menores de um ano de idade. A transmissão ocorre de pessoa a pessoa, por meio de secreções respiratórias, no período de quatro a seis dias antes do aparecimento do exantema até quatro dias após.

CASOS EM MATO GROSSO

Até o momento existem 7 casos em investigação, 2 descartados e nenhum caso confirmado para sarampo. Os casos investigados são provenientes de Guarantã do Norte (2 em investigação e 2 casos descartados), Campo Verde do Parecis (1 em investigação) e Jaciara (2 em investigação). Em Cuiabá nenhum caso ainda foi notificado.