/ / Botafogo 0 x 3 Atlético-MG - Gringos brilham e Galo goleia Fogão

Rio de Janeiro – O Atlético-MG não parece disposto a perder os líderes de vista. Com gols de Luan, Cazares e Tomás Andrade no segundo tempo, o time mineiro venceu o Botafogo, por 3 a 0, em pleno Nilton Santos, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

A segunda vitória seguida - havia vencido o Santos, por 3 a 1 - fez o Atlético-MG chegar aos 33 pontos, continuando na quinta colocação. Sem ganhar há quatro jogos no Brasileirão, o Botafogo conheceu a primeira derrota sob o comando de Zé Ricardo e estacionou nos 22, na zona intermediária.

NADA DE GOLS

Embalado pela classificação às oitavas de final da Sul-Americana, o Botafogo começou a partida em cima do Atlético-MG e exigiu duas defesas de Victor através de Leo Valencia e Aguirre. A reposta mineira veio através de Cazares. Em jogada ensaiada em cobrança de escanteio, o equatoriano cruzou fechado, ninguém desviou e Saulo espalmou.

Luan saiu do banco de reservas para abrir o placar para o Atlético-MG no Nilton Santos

Aos 15 minutos, Aguirre tentou bicicleta, mas pegou errado e a bola sobrou para Leo Valencia bater de primeira. Victor fez a defesa. A melhor chance do primeiro tempo até então foi criada pelo Atlético-MG aos 19. Ricardo Oliveira recebeu nas costas da zaga e bateu na saída de Saulo. A bola passou raspando a trave.

Na sequência, Renatinho pegou cruzamento de primeira e Victor espalmou. Os dois times tiraram o pé do acelerador fazendo a partida cair de ritmo nos minutos finais do primeiro tempo. Aos 41, Chará passou como quis por Carli e rolou para trás. Ricardo Oliveira bateu de primeira com perigo, pela linha de fundo. No último lance, Cazares cruzou e Nathan cabeceou para fora.

GALO ACORDOU

A etapa final começou morna até brilhar a estrela de Thiago Larghi. Pouco depois de entrar no lugar de Nathan, Luan tabelou com Matheus Galdezani e bateu no canto direito de Saulo. A torcida botafoguense começava a perder a paciência com o time após o gol atleticano.

O equatoriano Cazares aproveitou a oportunidade como titular e marcou um dos gols do Galo

A situação do Botafogo ficou mais complicada quando Rodrigo Lindoso sentiu uma contusão muscular e precisou ser substituído por Marcelo. Aos 28, Ricardo Oliveira recebeu de Chará e bateu rasteiro para defesa em dois tempos de Saulo.

O time da casa partiu para cima e deu espaço para o contra-ataque. Foi assim que o Atlético-MG ampliou aos 35. Chará desceu em velocidade, passou por dois marcadores e cruzou rasteiro para Cazares bater de primeira.

Nos minutos finais, o Botafogo se lançou em busca do gol de honra, mas quem marcou de novo foi o Atlético-MG. A zaga carioca saiu jogando errado, Ricardo Oliveira passou para Tomás Andrade, que finalizou colocado no canto de Saulo.

Por Futebol Interior