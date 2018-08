/ / Banda Musical Raça Leal de Guarantã do Norte Ganha 4º Copa Centro-Oeste Estadual Realizada em Sorriso-MT

A Banda Municipal Raça leal possui cerca de 40 componentes musicais, ela foi a grande vencedora no último domingo do prêmio máximo da copa centro oeste de bandas e fanfarras evento âmbito estadual, conquistando dois importantes prêmios melhor baliza e melhor corpo musical.

A banda Municipal Raça Leal de Guarantã do Norte foi fundada no ano 2006 projeto elaborado pela professora Leia, secretaria municipal de educação e departamento cultura. No dia 15 de abril do mesmo ano, o maestro Emanuel Miranda assumia o comando da banda municipal e fanfarra municipal. Daí por diante a banda vem conquistando grandes pontuações no ranking musical de bandas marcial em mato grosso e a nível nacional.

Em 2006 a banda conquistou o 2° lugar no concurso estadual realizado na cidade de Sinop MT. No ano de 2007 também em Sinop MT ficou campeã na categoria banda musical, no mesmo ano partiu para um concurso de âmbito nacional em Campo Grande MS, ficando em 4° lugar também na categoria banda. Em 2008 a banda voltou a Campo Grande e desta vez foi campeã nacional nas categorias fanfarra de um pisto e gatilho. Já em 2009 a banda foi a cidade de Hidrolândia no estado de Goiás e se consagrou em 1° lugar no campeonato centro oeste na categoria banda. A mesma em 2010 participa de outro evento de âmbito nacional, desta vez na cidade de Mairinque SP consagrando-se em 3° lugar no campeonato.

Entre os anos 2010 a 2016 tanto a banda musical Raça Leal como a fanfarra municipal de Guarantã do Norte ficam desativadas, um prejuízo de 6 anos nas conquistas musicais do município.

No entanto em 2017 com início municipal do governo do Prefeito Erico Stevan, a banda e a fanfarra voltaram a ser reativadas através da secretaria municipal de educação, cultura e desporto. Para isso contou mais uma vez com o talento, seriedade e dinâmica do Maestro Emanuel Miranda, numa dinâmica fantástica de ensino o maestro em apenas 3 meses de trabalho colocou a banda a participar das disputas musicais. E depois de anos voltou a copa centro-oeste de bandas e fanfaras da cidade Sorriso MT conquistando o 3° lugar em corpo musical e o 2° lugar no pavilhão nacional. Ainda em 2017 participou da copa pantanal em Cuiabá MT, concurso este de nível nacional conquistando o 1° lugar na categoria baliza, e o 2° lugar no pavilhão nacional.

Agora em 2018 veio a consagração e o mais esperado prêmio pelo os componentes da banda se consagrando campeão na categoria corpo musical sênior. Uma conquista que qualquer maestro luta para conseguir, além deste título, a baliza Rayssa Ávila conquistou mais um 1° lugar em sua categoria, prêmio este que contou com os trabalhos da coreografa Vanuza Miranda.





Na última segunda-feira (20 de agosto) em clima de grande alegria os componentes da banda musical Raça Leal foram recebidos em Guarantã do Norte pelo o prefeito da cidade Érico Stevan e a primeira dama Glayse Anny Fogaça , Secretária de educação Diane Caovilla, vereadores Irmão Alexandre e Zilmar Assis de Lima, pais e entre outras autoridades. Realizaram com acompanhamento do corpo de bombeiros uma grande carreata, com queima de fogos para celebrar a grande vitória.





A Secretaria de Educação Diana Caovilla, que recebeu os competidores expressa o sentimento de gratidão que tem, em ver o esforço de toda equipe, em especial do maestro e dos alunos afim de conquistar o melhor, aproveita o mesmo e agradece ao pais que acredita no projeto apoiando seus filhos.

O Maestro Emanuel Miranda agradece a Deus em primeiro lugar, e lembra também do apoio da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte que muito tem feito pela banda de música Raça leal, destaca a necessidade de aplicar uma compostura mais branda com seus alunos, pois só assim os mesmo são capazes de se tornarem conquistadores dos pódios da vida. Diz ainda que a música e a arte tem poder de transformar vidas, tornando as mesmas pessoas melhores e capazes de evoluir cada dia mais.

A Professora de coreografia Vanuza Miranda, destaca como nasceu a ideia de intensificar o treinamento na categoria de baliza, revela os esforços tidos e o empenho que a sua aluna teve para chegar aonde chegou conquistando o prêmio e ocupar o primeiro lugar.

O Prefeito Erico Stevan que foi o responsável através de sua gestão de trazer de volta a banda de Música Raça Leal e a fanfarra Municipal, fala da alegria que tem de ver o investimento feito nos alunos e os mesmo retorna este investimento com constantes vitorias, agradece ao Maestro Emanuel Miranda pelo empenho e dedicação por sempre ir em busca de resultados satisfatórios. Ressaltou também a importância dos pais no apoio e incentivo que tem dado aos seus filhos a continuarem acreditando no projeto, afirma o chefe do executivo.

Assessoria de Comunicação

Redação J.S