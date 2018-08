/ / Atletas de artes marciais representaram Guarantã do Norte em Cuiabá, e ocuparam o 3° lugar no geral

A equipe de Karatê de Guarantã do Norte participou na cidade de Cuiabá MT, no dia 18 de agosto 2018, da Federação de karatê do Estado Mato Grosso com participação de vários estilos de karatê com regras de competição olímpica, tendo a participação de vários Municípios totalizando uma média de 400 atletas. O município foi representado por 27 Atletas, o que garantido o 3° lugar no geral na competição.

Totalizando 36 medalhas sendo 17 de primeiro lugar e as demais segundo e terceiro. A competição foi realizada no Ginásio Aecim Tocantins, ao lado da Arena Pantanal, no bairro Verdão.

Na competição, os atletas foram divididos por peso, cor de faixa e também por idade, sendo fraldinha até 5 anos; sub-8 (6 e 7 anos), sub-10 (8 e 9 anos), Sub-12 (10 e 11), sub-14 (12 e 13), Cadete (14 e 15 anos), Júnior (16 e 17 anos), Sênior (18 a 35 anos) e Veterano, sendo que neste a faixa etária é dividida da seguinte forma: Veterano A (36 a 42 anos) e Veterano B (43 acima).

Ao todo 14 equipes de sete cidades de Mato Grosso foi representada por seus atletas no evento.

São elas: Cuiabá (Renascer, Dojo Kan, Netam, Feeling e Livre Porto); Cáceres (Goju shi hosho e W Kan); Sinop (Sparta e Sinopense); Rondonópolis (Delta e Bombeiros); Tangará da Serra (Olímpica); Campos de Júlio (Tigre) e Guarantã do Norte (Azam).

Josuan Schmitz vencedor da categoria kumitê equipe Sênior (18 a 35 anos), fala que o resultado de sua vitória é consagrado aos inúmeros treinamentos, esforços e dedicação.

A prática do Karatê traz benefícios, tanto para crianças como adultos, como a melhora da concentração, do equilíbrio nervoso, desenvolve a flexibilidade e a coordenação, contribui para uma postura corporal adequada, desenvolve a autoconfiança e o sentimento de segurança, desenvolve os aspectos motores, cognitivos e afetivos, desenvolve a coordenação motora, a lateralidade e a orientação de espaço temporal, além da disciplina destaca o sensei Adilson Aléssio.

Grande Parte dos alunos que representaram Guarantã do Norte na cidade de Cuiabá Mato grosso fazem parte das oficinas da ação social.

“Trabalhamos para investir em pessoas, e ver o resultado que estas crianças e toda equipe busca através dos seus esforços, nos motiva ainda mais a continuar acreditando que são capazes de ir muito longe, é por esta razão que a prefeitura municipal através das oficinas da ação social continua treinando vencedores os preparando para o futuro melhor, fala o Prefeito Erico Stevan”.

