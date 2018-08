/ / Árbitro de Sinop Estará Atuando no Campeonato Brasileiro Feminino no Acre

O árbitro de Sinop pertencente ao quadro da Federação Mato Grossense de Voleibol e a confederação Brasileira, Carlos Alexandre, estará atuando na cidade de Rio Branco no Acre entre os dias vinte e vinte e cinco de agosto no campeonato brasileiro de seleções feminino sub 16.





O mesmo que começou sua carreira de árbitro na cidade de Guarantã do Norte no ano de 2008 aceitando o convite da empresa AM Pro Esportiva de Arno Martins e de lá para cá seguiu firme em busca de seus objetivos. Foi se aperfeiçoando através de cursos naquele mesmo ano e de lá para cá sempre tem atuado.





Com o passar dos anos ingressou na Federação. Este ano já atuou na cidade de Goiânia nos jogos escolares brasileiro. Na data do dia 06 de agosto recebeu a notícia de sua escala para estes jogos. O mesmo agradece aos que torcem por ele e agradece em especial ao presidente da federação senhor Nicanor e ao diretor de árbitros Valdecir por confiar em seu trabalho.





Nascido na cidade de Novo Progresso PA no ano de 1986 e em 1996 chegou em Guarantã do Norte e por lá ficou até 2007. Carlos também atua nas modalidades de futebol, futsal e handebol.