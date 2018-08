/ / Antonio Carlos vai completar 50 jogos pelo Palmeiras

Uma história repleta de capítulos. Mas que, segundo o personagem principal, ainda está apenas no começo. Vindo de empréstimo e após um ano sem muitas oportunidades, Antonio Carlos ressurgiu no Palmeiras em 2018 após muito trabalho. E mudou seu status no clube. Virou titular incontestável e foi comprado de maneira definitiva – assinando com o Verdão até junho de 2023.





Antonio Carlos deve completar nesta semana uma marca importante. Se entrar em campo diante do Botafogo, na quarta-feira, o zagueiro fará seu jogo de número 50 com as cores do clube. “Ainda é só o começo, sei disso. Tenho muito a viver aqui ainda dentro do clube. Quero coisas maiores, quero conquistas. Só com títulos o atleta marca seu nome no clube. Só tenho a agradecer por tudo que está acontecendo aqui. É muito legal ter 50 jogos por um clube gigantesco como o Palmeiras, mas podem ter certeza que quero muito mais”, afirmou o jogador, que fez sua estreia em janeiro de 2017, em amistoso contra a Chapecoense.





Com 9 partidas no ano passado, e já com 40 na atual temporada, Antonio Carlos tem a certeza de uma coisa: para se manter na equipe palmeirense, tem que continuar trabalhando. “Aqui em todas as posições temos vários jogadores com qualidades de sobra para ser titular. O Felipão sabe disso e nós sabemos disso também. Por isso temos que sempre dar a vida. É aquela disputa boa. Temos sempre que estar buscando o máximo todos os dias, seja no treino ou nas partidas”, completou.





Nesta quarta, o Verdão tem o Botafogo. Enquanto o Palmeiras é o sexto, o time carioca ocupa a décima segunda colocação. “Temos um Botafogo pela frente. Não precisa falar mais nada. É um time de história, de peso, e que tem vários jogadores de qualidade. Por mais que não venha num bom momento, é o Botafogo. Precisamos respeitar. Mas sabemos que temos que buscar a vitória para subir na tabela. E é isso que vamos buscar”, finalizou o jogador.









Foto: Cesar Greco/Palmeiras

João Ricardo Ziert,

Assessor de Imprensa