/ / Amoêdo cresce mais nas redes do que todos os adversários juntos

O fenômeno da campanha de João Amoêdo parece ter explodido no momento certo. Pelo menos é o que mostram as redes sociais.

Segundo levantamento da Coluna, o candidato do Novo à presidência da República foi o que mais viu seu número de seguidores crescer nos últimos dois dias.

A diferença entre os dados levantados na última segunda-feira e os coletados nesta quarta (29) demonstra um avanço de 500 mil novos seguidores para Amoêdo, se contabilizadas suas contas no Facebook, Instagram e Twitter. Este número é maior do que o crescimento de todos os outros candidatos somados.

Em segundo lugar vem o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, que angariou 202 mil novos seguidores, que representam 25% do seu total atual. Em terceiro aparece Jair Bolsonaro (PSL) com seus 110 mil novos apoiadores nas redes. Logo atrás deles, vem Ciro Gomes (PDT), com 50 mil novos seguidores e Lula (PT), com 40 mil.

Meirelles e Alckmin ficaram quase na mesma com cerca de 10 mil a mais.

Todos os outros candidatos tiveram crescimento em seus números, menos Marina Silva (REDE), que se manteve estagnada em seus 4.330.000.

Por Caio Sandin, do R7