/ / Aguirre não dá pistas do São Paulo que vai pegar o Sport na Ilha

São Paulo entra na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro como líder na tabela de classificação. Nem por isso há qualquer sintoma de euforia ou acomodação no clube. Na manhã dessa sexta-feira, Diego Aguirre comandou um treino técnico para acertar a equipe para o duelo de domingo, às 16 horas (de Brasília), contra o Sport Recife. E o treinador uruguaio não deu qualquer pista do time que vai a campo.

A imprensa pôde acompanhar apenas a primeira parte da atividade. Os jogadores que participaram do jogo-treino desta quinta tiveram uma manhã uma pouco mais tranquila, com algumas voltas no entorno do gramado. Já os demais aqueceram com bola, sob gritos do preparador físico.

Pouco antes de Aguirre separar os coletes, porém, os jornalistas foram convidados a deixar o CT da Barra Funda. Sabe-se apenas que Edimar, com entorse no tornozelo, Régis e Rodrigo Caio, ambos em aprimoramento físico, não devem ficar à disposição para o confronto na Ilha do Retiro.

Everton Felipe, reforço recém-contratado justamente junto ao rubro-negro pernambucano, aguarda apenas a liberação no Boletim Informativo (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Caso a publicação saia ainda nessa sexta, o meia pode ser relacionado para estrear justamente contra seu ex-clube. A tendência, porém, é que Aguirre segure o garoto para a rodada seguinte.

Anderson Martins está se volta após cumprir suspensão e tem grandes chances de formar a dupla de zaga ao lado de Arboleda ou Bruno Alves. Bruno Peres também deve ser titular na lacuna deixa por Militão. No meio, a grande dúvida está entre Jucilei e Liziero, quem deve atuar ao lado de Hudson.

Por Tiago Salazar - São Paulo , SP