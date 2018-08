/ / Adolescente é detido com notebooks e celulares furtados de empresa

O suspeito, de 15 anos, foi detido, na noite da quarta-feira (15/08/18), pela Polícia Militar de Sinop/MT, após ser encontrado com dois notebooks, e dois celulares furtados em uma loja no centro.

De acordo com a PM, durante ronda os policiais avistaram os dois adolescentes, antes de ser feita a abordagem, um deles conseguiu fugir levando outros objetos da empresa.

Ainda ontem, policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos prenderam dois homens, identificações não divulgadas, por furto e receptação de celular.

Segundo a DERf o aparelho foi furtado essa semana, em uma academia no Jardim Primaveras, e após ser rastreado, apontou o local onde os investigadores o localizaram e prenderam o primeiro suspeito. Em seguida, foi efetuada a detenção do segundo homem, que acusado do furto.

Os dois foram autuados em flagradas pelo delegado Ugo Ângelo Reck, e estão à disposição da justiça.

Por Só Notícias (colaborou: José Carlos Araújo - foto: Só Notícias/Diego Oliveira)