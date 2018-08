O Fiat se chocou violentamente de frente com a carreta, onde o motorista do carro de passeio veio a óbito no local do acidente e ficou preso entre as ferragens, precisando o auxilio do corpo de Bombeiro de Guarantã do Norte. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no loca, para os procedimentos de perícia, o que deverá apontar o que teria ocasionado o acidente.