/ / Acidente com vitima fatal é registrado na Madruga deste sábado 11 na BR 163 em Matupá

O acidente aconteceu na madrugada deste sábado (11/08) na BR 163, sentido Peixoto de Azevedo a Matupá, envolvendo uma moto Bros 150 na cor preta, placa de Matupá e uma Biz preta com placa de Guarantã do Norte.





Segundo informações da polícia militar e pessoas do local dão conta que quatro pessoas foram encontras caídas sobre a pista, sendo todos homens, e um deles já se encontra sem vida quando aconteceu os primeiro socorros por parte de pessoas que trafegavam na BR naquele momento.





A Polícia Militar foi acionada e também a ambulância, os mesmos chegando ao local, confirmaram o óbito do jovem que é menor de idade e os que ainda não tiveram idade confirmada foram socorridos até o Hospital Municipal de Matupá.





Segundo familiares, os mesmos estariam na Lanchonete conhecida como Sucão, que fica as margens da BR 163 no município de Matupá.





Está sendo aguardada a presença da Polícia Técnica para apurar as causas do acidente e liberação do corpo e da pista, veículos usam as laterais da pista para transitarem e a Polícia Militar está resguardando o local até a chegada da Policia Rodoviária Federal.

