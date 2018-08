/ / ACEG fez o lançamento da 14ª edição dos melhores de 2018

A Associação Comercial e Empresarial de Guarantã do Norte/MT - ACEG, na quinta-feira (09/08/18), realizou o lançamento dos melhores do ano, que completa a sua 14ª edição, com muitas mudanças, para atingir ainda mais transparências.





Para mostrar a transparência que sempre teve a ACEG, buscou parceria com os clubes de serviços, prefeitura municipal e a empresa Real Assessoria e Cerimonial, e também buscou a tecnologia, uma das novidades é o portal de votação além do formulário de impresso, aonde ambos constam com 300 categorias.





As pessoas que participarem das votações estarão concorrendo a um premio no valor de R$ 500,00, mas para isso o formulário, tanto do portal como o impresso terá de atingir no mínimo de 70% das categorias preenchidas.





www.acegmt.com.br As 300 categorias estão divididos entre empresas, prestadores de serviços, profissionais liberais e outros. Para votar é só entrar no sitee será direcionado no portal de votação, onde terá de fazer um cadastro para ter acesso ao formulário de votação. A pesquisa ficará disponível de 10/08/2018 à 30/09/2018.





Durante essa data as pessoas podem alterar ou até mesmo continuar as votações.

O presidente da ACEG Hermes Olney, relatou que conta com o apoio dos consumidores e população em geral de Guarantã do Norte, para ajudar na escolha dos melhores de 2018. “Conto com esse apoio só assim será possível escolher através de opinião publica, os melhores de 2018”, relatou o presidente da ACEG.





A entrega dos melhores do ano tem previsão para acontecer, na primeira quinzena de dezembro, com um megaevento, em local ainda a ser definido pela diretoria da entidade

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias

Diretoria da ACEG e associados, durante o lançamento