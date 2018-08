/ / Acadêmicos da Faculdade Unifama participam da Campanha de Vacinação contra Sarampo e Poliomielite

Os acadêmicos dos cursos de Enfermagem e Farmácia da Faculdade Unifama, sob a supervisão da Coordenadora do curso, Enfermeira Luciana de Fátima Souza, participaram da Campanha de Vacinação contra Sarampo e Poliomielite, com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal em crianças de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias.

Na sexta feira (17), eles visitaram as escolas e creches do Município de Guarantã do Norte, caracterizados como Zé Gotinha e personagens de histórias de contos de fadas. Os acadêmicos distribuíram balas e pirulitos, distraíram as crianças e entregaram bilhetes para os pais e/ ou responsáveis, com orientações sobre o Dia D, bem como documentos exigidos para que a criança receba a vacina e seja assim imunizada.

No sábado (18), os acadêmicos participaram do Dia D, realizado nos PSFs da cidade. Divididos em grupos, alguns foram caracterizados para divertir as crianças e distribuir doces e outros ajudaram na organização das filas e também aproveitaram a oportunidade para observar a rotina dos profissionais envolvidos na ação (Enfermeiros e técnicos de Enfermagem com especialização em sala de vacina).

Para concluir a participação, os acadêmicos fizeram um relato da experiência vivida nesses dois dias.

A ação de conscientização foi promovida pela Faculdade Unifama e Secretaria de Saúde de Guarantã do Norte.

Ascom/Unifama