/ / 13ª Expocarmem encerra com grande público e finais do rodeio

Por Julio Tabile/Assessoria

A grande final do rodeio em touros, cavalos e muares foi disputada no domingo à noite, na quarta e última noite da 13ª Feira Agropecuária e Comercial de Santa Carmem, a Expocarmem 2018.

Na montaria em touros, o campeão foi Hudson Roncalin de Juara, com 250 pontos. A montaria em cavalos foi somente entre as mulheres, Ana Lúcia Xavier de Sinop levou o prêmio com 138 pontos. E na categoria Muares, Lucas Teixeira, do município de Sonho Azul, fez 150 pontos e faturou o primeiro lugar.

A premiação em dinheiro foi distribuída até o quinto lugar, em cada categoria.

A Exposição levou mais de 9 mil pessoas nas quatro noites. Entre as atrações, teve show de prêmios, R$ 12 mil reais em três sorteios na quinta e domingo e duas motos sorteadas uma na sexta e outra no sábado. Foram comercializadas 1.500 cartelas em três lotes, ao valor de R$ 60, 70 e 80.

Vinte expositores, entre revendas de máquinas agrícolas, insumos, praça de alimentação e outros estandes marcaram presença no parque, que teve também Parque de diversão. A prefeitura teve um estande onde apresentou veículos adquiridos pela gestão, e um mosaico de fotos apresentando as ações realizadas até agora.

A grade de show teve a presença de artistas consagrados. Humberto e Ronaldo, que estão entre as principais duplas na atualidade com a música, Não fala não pra mim, encantou o público na sexta-feira à noite. Na abertura a dupla Paranaense Davi e Fernando se apresentou. No sábado Hugo Henrique, revelação do The Voice, subiu ao palco. O encerramento teve o sertanejo Santiago Lima. Também se apresentaram na feira, artistas regionais.

“Apesar de muitas cidades não realizar mais as festas, nós aqui fomos na contramão. Há uma união entre poder público e entidades, além das empresas patrocinadoras, que possibilitaram o investimento. Estamos felizes pelo resultado e agora é pensar na 14ª, em 2019”, salientou o prefeito Rodrigo Frantz.

A Expocarmem é realizada pela Associação de Criadores e Produtores Carmenses - ACRIPC, juntamente a prefeitura e Câmara de vereadores.