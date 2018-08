/ / 12ª Temporada de Esportes Radicais de Jaciara/MT

Cross Country Maratona e Ciclismo Olímpico 2018





O ciclismo será movimentado neste mês de setembro em Mato Grosso. Dentro da temporada de Esportes Radicais, acontecem duas competições de ciclismo. No dia 29 de Setembro, ocorre etapa do Cross Country Maratona, com uma etapa de 80 Km, com largada acontecendo as 8 horas, na Cachoeira da Fumaça. Esta competição de XCM promete pegas memoráveis.

Os atletas disputam uma premiação de 4 mil reais. Atletas dos Estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal e Rondônia, já confirmaram presença. Serão oito categorias em disputas. Os maiores pegas sempre ocorrem entre as categorias Elite, Sub-23, Máster 30-34, Máster 35-39 e Sub-30. No domingo cedo, dia 30, também com a largada ocorrendo às 8 horas, no centro da cidade de Jaciara, os atletas fazem uma etapa de 90 Km.

A etapa do Ciclismo Olímpico acontece na BR 364. O percurso exigira muito dos atletas, pois na região existem ventos laterais e muitas subidas, somando a isso tudo o forte sol de Mato Grosso. Nesta etapa do ciclismo, também já foi confirmado atletas de Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal e Rondônia.

A competição distribui uma premiação de 4 mil reais. As disputas serão intensas nas categorias Elite, Sub-23, Máster 30-34, Máster 35-39 e Sub-30, entre outras. Em ambas as provas terão a categoria Feminina, com premiação em espécie, cita Manoel Lima, dirigente da FMTC. São dois eventos distintos e com uma boa premiação. O atleta que quiser, pode competir nas duas provas, cita Lima.

Estamos detalhando os pontos finais das duas competições, pois queremos retomar a vanguarda das grandes competições aqui em Mato Grosso. Queremos que o novo governo de Mato Grosso reative o Programa Bolsa Atleta. As frustrações são gigantescas com o calote do governo para com os atletas de todas as modalidades do esporte amador mato-grossense.

Federação Matogrossense de Ciclismo e Confederação Brasileira de Ciclismo. Maiores informações fone (65) 99284 8833 e email fmtcmtb@gmail.com. A classe desportiva de Mato Grosso, não pode ser ignorada e desprezada, finaliza Lima. A coordenação é da

Da Assessoria