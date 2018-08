/ / “1º Pedal Não Lokeia” será realizado em Guarantã do Norte com 297 participantes inscritos

Foram inscritos 297 ciclistas de 17 cidades do Mato Grosso, o ciclo turismo também contara com participação especial de atletas do Estado do Pará e do Paraná, os mesmo estão inscritos para participar do 1º Pedal não Lokeia a ser realizado em Guarantã do Norte no próximo dia 30 de setembro.

O evento terá dois percursos onde 167 participantes se inscreveram para categoria Sport com 60 Km . Os inscritos neste percurso percorrerão as ruas da cidade passando pela Cotrel, Linha Pé da Serra, Cachoeirinha, estrada da Barragem, passando também pela usina Braço Norte e retornando pela estrada da Linha Fogo.





Outros 130 inscritos percorrerão o percurso Pro com 70 Km. Estes ciclistas além de percorrerem os 70 Km já mencionados enfrentarão os enormes desafios da subida e descida da serra do cadeado, ainda em cima da serra percorrerão cerca de 6 km de trilha dentro da mata.





Estão inscritos ciclistas do Estado Do Parana ( São Miguel do Iguaçu) e Para ( Castelo dos Sonhos) E as demais cidades do Mato Grosso cidades como Juara, Campo Novo do Parecis, Matupá, Peixoto de Azevedo, Novo Mundo, Terra Nova do Norte, Alta Floresta, Nova Monte Verde, Itaúba, Colíder, Sinop, Sorriso, Feliz Natal, Nova Canãa do Norte, Tabaporã e Guarantã do Norte.





O evento acontecera no dia 30 de Setembro de 2018, com a largada prevista para a categoria PRÓ as 5hrs45min e para a SPORT 6hrs, os mesmo sairão da Avenida Jatobá em frente a praça da Cultura.





A equipe organizadora é composta pelos seguintes componentes Kátia Maria, Jancarlos Rossini, Diogo Araldi, Caio Martins, Juraci Gonçalves e Harrison Luan.

"O comércio local bem como a rede hoteleira deve se preparar para recepcionar bem esses ciclistas que aproveitam a ocasião para as aventuras turísticas, frequentando bares, lanchonetes e restaurantes, usando a rede hoteleira e visitando os pontos turísticos", orienta a organizadora Kátia Maria.





A Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Turismo e Meio Ambiente apoia e incentiva o evento turístico esportivo. “Quero parabenizar a todos os ciclistas de Guarantã do Norte que estão nos presenteando com esse grande evento, nós só temos que incentivar e apoiar essa ideia. Tenho certeza que será um grande evento e vai ser o primeiro de muitos outros que virão.” Comentou a secretária de Turismo Valéria Oliveira.





O prefeito Érico Stevan que também pratica o ciclismo está entusiasmado com o evento. “É sem dúvida um grande evento que traz centenas de pessoas de outros municípios para praticar esse esporte saudável e ao mesmo tempo conhecerem a nossa cidade e nossas riquezas. Estaremos aqui de braços abertos para acolher com alegria a todos que vierem nos visitar.” Concluiu o Prefeito Érico.

