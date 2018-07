/ / Vítima de atropelamento que deixou seis feridos em Guarantã do Norte sofre fratura na face e é transferida para Cuiabá

Ao todo, seis pessoas foram atingidas pelo veículo, sendo que oito ficaram feridas (motorista e passageiro também foram socorridos). O caso mais grave é de uma pessoa que precisou ser transferida para Cuiabá, já que teria sofrido uma fratura na face.

Uma das vítimas do atropelamento ocorrido na cavalgada de abertura da 24ª Exposição Agropecuária e Comercial (Expotã), em Guarantã do Norte (671 quilômetros de Cuiabá), precisou ser transferida para Cuiabá por conta de uma fratura sofrida na face. Ao todo, seis pessoas foram atingidas pelo veículo, sendo que oito ficaram feridas (motorista e passageiro também foram socorridos). O fato foi registrado no último domingo (22).



O Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário informou que a maioria das pessoas foi atendida e liberada horas depois do ocorrido. Porém, três tiveram de ficar internados em observação. O caso mais grave é de uma pessoa que precisou ser transferida para Cuiabá, já que teria sofrido uma fratura na face e precisaria de uma avaliação de um bucomaxilo.



Nenhum dos pacientes teve o estado de saúde considerado grave. O motorista da picape também foi encaminhado para o hospital, mas acabou sendo transferido para uma unidade de saúde particular.



A Polícia Militar informou que testemunhas contaram que o veículo subiu o meio-fio e atingiu violentamente as pessoas. No total, foram oito vítimas que precisaram ser socorridas até o Hospital Municipal (seis atropelados e os dois ocupantes do carro). Além disto, os animais que participavam da cavalgada também foram feridos.



Mesmo assim, o motorista ainda teria continuado a acelerar, para tentar fugir do local. Um boi e uma égua tiveram fraturas nas patas, um dos animais foi sacrificado e o outro também deve ser.



Os policiais descobriram ainda que o condutor da picape Strada não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).



O caso



Um homem, que teria ingerido bebida alcoólica, atropelou seis pessoas durante a cavalgada de abertura da 24ª Exposição Agropecuária e Comercial (Expotã), em Guarantã do Norte (671 quilômetros de Cuiabá). O condutor - que também ficou ferido, junto com a passageira - perdeu o controle do carro (Strada), subiu o meio-fio e atingiu as vítimas. O fato foi registrado no último domingo (22).





Por: Olhar Direto