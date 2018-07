/ / Vereador Zilmar Assis: Construção de redutores de velocidade proporciona segurança no trânsito

Parlamentar Guarantaense disse que a construção de lombadas irá minimizar os riscos de acidentes na Avenida Senador Jonas Pinheiro.

O vereador Guarantaense Zilmar Assis concedeu entrevista para dizer que tem ao longo de seus mandatos eletivos trabalhado para auxiliar a municipalidade em todos os setores públicos, quer seja na saúde, educação, assistência social, obras, transportes, agricultura, infraestrutura, ou seja, em todas as demandas, reclames e reivindicações do povo, quer seja de pequeno, médio e até mesmo grande porte em termos de projetos e ações.

Zilmar foi autor de uma indicação para construção de uma lombada (Quebra-Molas) na Avenida Senador Jonas Pinheiro, que por sua vez foi construída na referida via pública, e diante disso foi alvo de críticas nas redes sociais.

“Estou aqui para dizer que estou cumprindo o meu papel. Fui solicitado pelos ciclistas e pedestres que utilizam está movimentadíssima avenida cotidianamente. O valor financeiro agregado no serviço público pode até não ser significativo, mas esta simples ação irá evitar que vidas sejam ceifadas e que condutores de veículos abusem da velocidade. Uma cidade que está em constante crescimento precisa adequar o seu trânsito para que ele seja mais seguro e organizado. Naquele momento como legislador, fiz apenas a propagação do que a comunidade havia me solicitado. Isso me proporciona a certeza do dever cumprido, mesmo sendo apenas um redutor de velocidade”, comentou o vereador Zilmar Assis.

Quebras molas estão sendo construídos principalmente nas imediações de escolas, postos de saúde, praças, entre outras regiões da cidade onde a movimentação de transeuntes é bem mais intensa, requerendo um cuidado e atenção maior dos condutores de veículos no que tange a velocidade permitida. Vários acidentes já foram registrados que provocaram sérias seqüelas e até a morte de pessoas, algo inconcebível, já que existem métodos legais para evitá-los.

“Quero enfatizar que exercer a vereança é acolher todos os pleitos, como temos feito na solicitação de reforma de escolas, pavimentação asfáltica, aparelhamento do hospital, recuperação de estradas, fortalecimento da agricultura familiar, e inúmeras outras que estão sendo executadas pela administração municipal, e o quebra-molas é uma delas. Não me envergonho de poder atender os pleitos daqueles que confiaram a mim o voto democrático. O parlamentar municipal deve estar onde a população o chama”, declarou Zilmar.

Fonte: Notícia Vip