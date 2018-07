/ / UNIFLOR agora é UNIFAMA: União das Faculdades de Mato Grosso

Para consolidar a sua nova fase, a Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte, conhecida como Uniflor, lança seu novo nome: UNIFAMA – União das Faculdades de Mato Grosso.

A mudança, segundo os gestores Cássio Brizzi Trizzi e Fabiana Varanda Jorge, ocorreu devido à expansão de atuação da Faculdade no estado de Mato Grosso, com a implantação de mais duas Faculdades: Faculdade de Nova Mutum e Faculdade de Matupá, um marco histórico para a trajetória da Instituição de Ensino – IES.

A Faculdade foi fundada no ano de 1999. Em 2013, os empresários Cássio Brizzi Trizzi e Fabiana Varanda Jorge, vindos do interior do Paraná, assumiram a gestão da IES. A partir desta mudança e com o apoio da população, a Faculdade despontou em seu crescimento.

Iniciou com 90 alunos e três cursos de graduação. Hoje, a Faculdade UNIFAMA conta com 2.300 alunos, 10 cursos de graduação e aguarda a publicação de mais quatro cursos em Diário Oficial da União. Em cinco anos de gestão, a Faculdade UNIFAMA teve um crescimento de 2.000%. A meta para 2.020 é ter cinco mil alunos e trazer novos cursos.

Com a instalação de mais duas unidades no estado de Mato Grosso, os diretores pretendem dar continuidade ao trabalho realizado na UNIFAMA de Guarantã do Norte, proporcionando ensino de qualidade e acessível a todos: “A expansão da UNIFAMA é um sonho antigo que tínhamos desde que assumimos a gestão e agora, graças ao apoio da comunidade acadêmica e da população, se torna realidade. Um dos objetivos da Faculdade UNIFAMA é contribuir com o progresso do Estado, ao lançar, no mercado da região, profissionais de excelência em suas áreas de atuação. Agradecemos a todos que acreditam e confiam no trabalho sério e transparente que vem sendo desenvolvido pela Instituição ”, salientou o diretor-presidente, Cássio.

O grupo UNIFAMA tem pela frente tarefas e desafios de grande envergadura para os próximos anos, cuja trajetória pretende contribuir para a criação das bases necessárias, visando a uma nova concepção em nosso país.

Ascom/UNIFAMA