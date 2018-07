/ / Sesc Pantanal promove Arraiá Sustentável em Poconé

O evento será voltado para a valorização da cultura regional e da sustentabilidade





Imagina aproveitar as delícias das festas tradicionais desta época do ano, curtir apresentações culturais e de diversos grupos de quadrilhas, ajudar ao próximo e ainda contribuir para a preservação da natureza. Tudo isso será possível durante o Arraiá Sustentável Sesc Pantanal, que será realizado nos dias 06 e 07 de julho, a partir das 18h, no bosque do Sesc Poconé.





A sustentabilidade – que foi parar até no nome da festa – e a preservação farão parte do evento desde a decoração. Serão usados itens que levarão à reflexão sobre o reaproveitamento de materiais. Os visitantes ainda poderão levar para casa uma lembrancinha com essa temática. Nas barracas de comidas típicas, utensílios feitos com matérias biodegradáveis e reutilizáveis serão oferecidos para o consumo de alimentos. A proposta é alertar os participantes para a redução do uso de plástico, material altamente nocivo para a natureza.





Os responsáveis pelas barraquinhas de comidas típicas são além de instituições sociais, alunos e ex-alunos dos cursos de culinária do Sesc Poconé. A proposta é que eles coloquem em prática o que aprenderam nos cursos e que possivelmente esta atividade se torne uma renda para os mesmos. Um exemplo é a barraca de derivados do milho, em que os responsáveis fizeram o curso este ano na Unidade.





A programação cultural será animada. Na sexta-feira, os alunos da Escola Sesc Pantanal comandarão as apresentações de quadrilha e a banda regional Flor de Liz fechará a noite com um show que fará todo mundo dançar. No sábado, teremos apresentações do grupo campeões da Mostra de Siriri e Quadrilhas e do grupo de idosos. O show ficará por conta do cantor Jero Neto.

A criançada que visitar o Arraiá do Sesc Poconé poderá participar de desafios que premiarão os vencedores com prendas produzidas por artesãos regionais, que se inspiram na diversidade da flora e da fauna do Pantanal para produzirem as suas peças. Além de se divertirem no parque infantil que será montado com materiais reaproveitados.





A entrada para a festa é R$ 5 (Cartão Sesc*), R$ 10 (público em geral) ou dois litros de leite (para todos os públicos) que serão doados para as instituições filantrópicas locais.



SERVIÇO:

Arraiá Sesc Poconé



Data: 06 e 07 de julho de 2018

Local: Bosque do Sesc Poconé - Avenida Generoso Ponce, Centro (entrada da Transpantaneira) – Poconé

Horário: das 18h às 23h

Entrada: R$ 5 (Cartão Sesc*), R$ 10 (Público em geral) ou dois litros de leite (para todos os públicos)

*Trabalhadores do Comércio de Bens, Serviços e Turismo com o Cartão Sesc na validade.





Tássia Maciel

Assessora de Imprensa