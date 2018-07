/ / Secretaria de infraestrutura de Guarantã do Norte já recuperou 81 pontes e bueiros na zona rural

O município de Guarantã do Norte após receber no início do ano uma das maiores precipitações pluviométricas dos últimos anos causando alagamentos e destruindo pontes e bueiros em todo interior do município, onde na ocasião o município decretou estado de emergência qual foi homologado pela defesa civil.





A partir de então a Secretaria Municipal de Infraestrutura intensificou as ações de recuperação das pontes e bueiros para proporcionar trafegabilidade com agilidade e segurança em todas as regiões do município.



Até o momento foram reconstruídas 38(trinta e oito) pontes de madeira, 34(trinta e quatro) bueiros de concreto e reformadas 09(nove) pontes na área rural.

Esse ano tivemos um início muito difícil com chuvas torrenciais que causaram alagamentos e estragos em todas as áreas do município, mas graças a Deus e ao apoio que tivemos do prefeito Érico, nossa equipe se desdobrou e vem dando conta do recado. Acredito que até o final do ano todas as pontes ou bueiros que estiverem com problema dentro da área do município nós iremos atender. Nosso objetivo é darmos as melhores condições possíveis aos nossos produtores rurais. Comentou Claudiomar Paloschi secretário de infraestrutura de Guarantã do Norte. Da Assessoria