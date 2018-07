/ / Savio recebe Vinícius Júnior em Florianópolis e deseja sucesso ao novo atacante do Real Madrid: “Sabedoria e paciência serão fundamentais para o sucesso”

Passado e presente de Flamengo e Real Madrid se encontraram no último final de semana em Florianópolis. Morando na capital catarinense há oito anos, Sávio Bortolini recebeu a visita de Vinícius Júnior, que está de malas prontas para a Espanha.





Uma das maiores promessas do futebol brasileiro na atualidade, Vinícius Júnior fará o mesmo caminho do Anjo Loiro da Gávea, que em 1997 foi vendido pelo Flamengo ao Real Madrid. “Foi um prazer enorme receber o Vinícius na minha casa. É um menino muito humilde e que está com uma vontade enorme de vencer na Europa. Coincidentemente minha família do Espírito Santo estava toda aqui e foi uma festa enorme com a presença dele”, revelou Savio.





Tendo atuado pelo clube merengue em cinco temporadas e com três títulos de Liga dos Campeões no currículo, Savio aproveitou para aconselhar o novo reforço do Real Madrid. “Não é fácil você chegar tão novo num clube com a dimensão do Real Madrid, entrar num vestiário e ver quase todos os jogadores titulares das principais seleções mundiais. Ele vai precisar de muita paciência e sabedoria para, aos poucos, ir conquistando o seu espaço. Sabemos que qualidade ele tem e de sobra. Desejo muita sorte e que ele possa construir uma bonita história com a camisa do Real”, destacou.





Após se despedir do Flamengo na partida contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, Vinícius Júnior deverá se apresentar ao clube espanhol nas próximas semanas para dar início a pré-temporada.





Foto Anexada: Divulgação/AV Assessoria de Imprensa Foto Anexada: Divulgação/AV Assessoria de Imprensa

Assessor de Imprensa